رئیس اتحادیه بارفروشان گفت: با توجه به شرایط کنونی عرضه و تقاضا نوسان قیمت در بازار نداریم و با ورود میوه‌های پاییز پیش بینی می‌شود که قیمت متعادل شود.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - اکبر یاوری رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی گفت: با توجه به خشکسالی، قطعی برق و افزایش قیمت نهاده های کشاورزی تولید میوه نسبت به سال قبل ۱۰ درصد کاهش و قیمت افزایش یافته است که با ورود میوه های پاییز انتظار می رود که بازار به تعادل برسد.

وی قیمت هرکیلو انگور قرمز را ۷۰ تا ۱۲۰ هزارتومان اعلام کرد و افزود: نرخ کنونی هرکیلو شلیل ۷۰ تا ۱۳۰ هزارتومان، سیب گلاب ۵۰ تا ۱۰۰ هزارتومان، سیب ۲ رنگ ۵۰ تا ۹۰ هزارتومان، سیب گالا ۶۰ تا ۹۰ هزارتومان، خیار گلخانه ۵۰‌ تا ۶۵ هزارتومان، خیار اصفهان ۳۵ تا ۴۰ هزارتومان، خیار رسمی ۴۰ تا ۵۵ هزارتومان، هلو انجیری ۱۳۰ هزارتومان، هلو زعفرانی ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزارتومان، انجیر زرد ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزارتومان، آلو سیاه ۷۰ تا ۹۰ هزارتومان، گلابی ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزارتومان، پسته تازه ۲۷۰ تا ۴۰۰ هزارتومان، انبه ۱۴۰ تا ۱۶۰ هزارتومان، موز اکوادور ۱۳۰ هزارتومان، موز فیلپین ۱۲۰ هزارتومان و موز هندی ۱۰۰ هزارتومان است.

یاوری قیمت هرکیلو هندوانه را ۱۷ تا ۲۳ هزارتومان، خربزه ۳۵ تا ۴۰ هزارتومان، طالبی ۳۵ تا ۴۰ هزارتومان و جانا ۱۵ تا ۲۵هزارتومان اعلام کرد.

رئیس اتحادیه بارفروشان با بیان اینکه قیمت میوه های نوبرانه پاییز تابع عرضه و تقاضاست، افزود: تولید میوه های نوبرانه پاییز با رسیدن به انبوه، قیمت آن مشخص می شود و اکنون بدلیل نوسان نهاده های کشاورزی روی درخت گران است.

وی از افزایش قیمت کاهو خبر داد و گفت: نرخ کنونی هرکیلو کاهو سالادی در میدان مرکزی ۴۰ تا ۶۰ هزارتومان، سیب زمینی ۱۵ تا ۲۴ هزارتومان، پیاز زرد ۱۲ تا ۱۸ هزارتومان، پیاز شیری ۱۰ تا ۱۴ هزارتومان و گوجه فرنگی ۱۰ تا ۲۰ هزارتومان است.

یاوری گفت: با توجه به شرایط کنونی عرضه و تقاضا نوسان قیمت در بازار نداریم و با ورود میوه های پاییز پیش بینی می شود که قیمت متعادل شود.

 

برچسب ها: تولید میوه ، بازار میوه ، قیمت میوه
خبرهای مرتبط
تولید موز در کشور به نصف واردات رسید/ آغاز صادرات مرکبات به چین
کاهش ۱۰ درصدی قیمت میوه از ۲۰ شهریور
قیمت میوه در هفته‌های آتی ارزان می‌شود
کم بارشی و ناترازی برق عامل اصلی افت ۴۰ درصدی تولید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۳
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۹ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
بزک نمیر بهار میاد
کمبوزه با خیار میاد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۲۱ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
اولویت میوه فقط پرتقال باید باشه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۱۳ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
قیمت میوه هرجه ارزون بشه حقوق ما نمیرسه بخریم چقع گناه داریم ببینیم نتونی بخری ، خوشبحال آغازاده ک سفارش و ریختوپاش میکنننننننننننننننننننننننند
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۷ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
مثل اینکه شما مسولان در یک کشور دیگه ای زندگی می‌کنید با حقوقهای میلیاردی که این قیمت‌ها برای شماها ناچیز است
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
اسد
۱۷:۵۶ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
آدرس غلط به مردم ندهید تره‌بار صادر می‌شود
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۶ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
کی دیگه..میوه پاییزی خو نداریم
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۵ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
نوبرانه کیلو ۱۵۰ تا ۳۰۰ یه یارانه
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۴ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
هر چه به سر مردم مظلوم می آید از دلالی های میادین
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۳ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
بزک نمیر پاییز مییاد خربزه و مویز مییاد
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۱ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
لعنت خدا بانی این همه گرانی که مردم دارن زجر می‌کشن همه به منافع پول جیبی خودشون دارن کار می‌کنند همه دارن به مردم دروغ میگن مسئولین
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۹ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
چرا همش بالای 100 تومن هست
۰
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۵ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
این دیگه شگرد جدید بی لیاقتا هست بهارو حواله میدن به تابستون تابستون رو حواله میدن به پاییز و... مرد حسابی چه ربطی داره قیمت میوه رو نمیتونی کنترل کنی چرا میگی درست میشه ده روز پیشم گفتین مرغ درست میشه کو در عرض دو ماه مرغ 100 تومنی شده 150 کسی هم جوابگو نیس قبلا یه جنس 10 20 درصد گرون میشد الان کمتر از 50 60 درصد نداریم این دیگه چه وضعشه حقوق ملت سالی یبار با هزار منت 20 درصد بیشتر میشه هر جنس در طول یه سال چند برابر میشه بسه دیگه مسخره بازی
۱
۲۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۳ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
همنطوری که نوبرانه تابستان متعادل کردید خخخخ
خیار همین الان کیلو چنده؟؟
۰
۲۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۷ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
کیلو ۷۰ هزار تومان
Iran (Islamic Republic of)
حمید
۱۵:۴۲ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
جناب شما انگار حقوق بسیار بالایی میگیرید و خریدهای منزل هم کسی براتون انجام میده. پیاز کیلویی۳۰.۰۰۰تومان. و میوه نوبرانه هر فصل غوغا میکنه ابتدای هر فصل حداقل ۲برابر اواسط فصل هست.
۰
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
م
۱۵:۳۱ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
بخاطر این گرانی ها بخاطر خشکسالی باغات یکی پس از دیگری دردحال خشک شدن است.
۱
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۷ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
این قیمت ها که می دهی قیمت میدان بار است. چرا قیمتی که باید به دست مصرف کننده برسد اعلام نمی کنید؟ گلابی که کیلویی 150 در میدان می فروشید از باغدار بیچاره کیلویی چند خریدید بی وجدان های بی انصاف. میوه را مفت از باغدار می گیرید و چند بار دست به دست می کنید بعد اجازه فروش می دهید!
۰
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۸ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
خجالت نمیکشید ؟ اول تابستون هم همینو نگفتید ؟
۰
۲۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۱ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
قبلا همه از نعمتهای خدا استفاده می کردند ولی با وضعیت گرانی‌ها در کشور میوه وگوشت از سبد خیلی از خانوارها پرکشیدن
تاکی کشور به همین فرمان جلو خواهد رفت ...مدیون مردم هستید
۱
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۶ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
بزک نمیر بهار میاد / کمبزه با خیار میاد
۰
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۶ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
بزک نمیر بهار میاد / کمبزه با خیار میاد
۰
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۶ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
بزک نمیر بهار میاد / کمبزه با خیار میاد
۰
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۸ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
متاسفانه بازار میوه گرفتار طمع !
۰
۲۲
پاسخ دادن
پیش‌فروش محصولات سایپا از فردا آغاز می‌شود
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۲ شهریور ۱۴۰۴
افزایش دمای هوا از پایان هفته
معاون وزیر نفت: تولید روزانه ۱۲۰ هزار بشکه نفت محقق شد
پرداخت ۹۷ درصد مطالبات کلزاکاران/ پیش بینی تولید ۴۰ هزار تن دانه سویا
رشد ۳۲۰ درصدی تعرفه برق صنایع در سال‌های اخیر
حذف واسطه‌ها و ایجاد زنجیره هوشمند راه حلی برای عرضه گوشت با قیمت واقعی
اعلام نتایج چهاردهمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی
برگزاری جلسه مشترک رئیس سازمان اداری با وزیر جهاد کشاورزی
صرفه جویی ۱.۷ میلیارد متر مکعب گاز در قالب طرح‌های بهینه‌سازی مصرف
آخرین اخبار
معاون وزیر نفت: تولید روزانه ۱۲۰ هزار بشکه نفت محقق شد
رشد ۳۲۰ درصدی تعرفه برق صنایع در سال‌های اخیر
افزایش دمای هوا از پایان هفته
مراسم قرعه‌کشی پایانی پویش کاهش ۱۰درصدی مصرف انرژی برگزار شد
پیش‌فروش محصولات سایپا از فردا آغاز می‌شود
صرفه جویی ۱.۷ میلیارد متر مکعب گاز در قالب طرح‌های بهینه‌سازی مصرف
برگزاری جلسه مشترک رئیس سازمان اداری با وزیر جهاد کشاورزی
اعلام نتایج چهاردهمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۲ شهریور ۱۴۰۴
پرداخت ۹۷ درصد مطالبات کلزاکاران/ پیش بینی تولید ۴۰ هزار تن دانه سویا
حذف واسطه‌ها و ایجاد زنجیره هوشمند راه حلی برای عرضه گوشت با قیمت واقعی
خاموش شدن گازهای فلر تا پایان سال ۱۴۰۵ ‌
اعلام آمادگی بیش از ۷۰ شرکت برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های انرژی خورشیدی+ فیلم
تولید لبنیات ۱۰ درصد کاهش یافت
علت تاخیر در تحویل خودرو‌ها توسط خودروسازان مشخص شد+فیلم
استفاده از ارز صادراتی برای واردات تصویب شد
عرضه خودرو در بورس؛ منافع احتمالی تولیدکنندگان در گرو زیان خالص مردم
هوشمند سازی خدمات تنها ۲۲ درصد از دستگاه‌های اجرایی+ فیلم
۱۶۱ قطعه مصنوع طلای غیراستاندارد در فروشگاه‌های اینترنتی شناسایی شد
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۲۲ شهریور ماه
دریافت اطلاعات دقیق از نقل و انتقالات در حوزه تراکنش بانکی از طریق اتصال به سامانه املاک
ایران و اوپک در گذر زمان؛ روایتی از ۶۵ سال فراز و فرود
مخازن پر نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند بزرگترین نیروگاه سیکل ترکیبی کشور برای زمستان+ فیلم
پایان تعمیرات اساسی سکو‌های فاز‌های ۹ و ۱۰ پارس جنوبی
مخالف واردات خودرو نیستیم
لزوم طراحی پروژه‌های عمرانی در بستر توسعه منطقه‌ای و مشارکت بخش خصوصی
آغاز احداث نیروگاه خورشیدی ۷ مگاواتی در مجاورت بزرگترین نیروگاه حرارتی کشور
اختلاف قیمت ۱۵ هزار میلیارد تومانی ایران خودرو در صنعت خودرو سازی/ کاهش ۱۹ درصدی تولید خودرو
افزایش هزار و ۲۹۷ واحدی شاخص کل بورس
افزایش ۵۰ درصدی پرواز‌های عبوری از آسمان ایران در اولویت پروژه‌های فرودگاهی