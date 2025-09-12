باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - اکبر یاوری رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی گفت: با توجه به خشکسالی، قطعی برق و افزایش قیمت نهاده های کشاورزی تولید میوه نسبت به سال قبل ۱۰ درصد کاهش و قیمت افزایش یافته است که با ورود میوه های پاییز انتظار می رود که بازار به تعادل برسد.

وی قیمت هرکیلو انگور قرمز را ۷۰ تا ۱۲۰ هزارتومان اعلام کرد و افزود: نرخ کنونی هرکیلو شلیل ۷۰ تا ۱۳۰ هزارتومان، سیب گلاب ۵۰ تا ۱۰۰ هزارتومان، سیب ۲ رنگ ۵۰ تا ۹۰ هزارتومان، سیب گالا ۶۰ تا ۹۰ هزارتومان، خیار گلخانه ۵۰‌ تا ۶۵ هزارتومان، خیار اصفهان ۳۵ تا ۴۰ هزارتومان، خیار رسمی ۴۰ تا ۵۵ هزارتومان، هلو انجیری ۱۳۰ هزارتومان، هلو زعفرانی ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزارتومان، انجیر زرد ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزارتومان، آلو سیاه ۷۰ تا ۹۰ هزارتومان، گلابی ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزارتومان، پسته تازه ۲۷۰ تا ۴۰۰ هزارتومان، انبه ۱۴۰ تا ۱۶۰ هزارتومان، موز اکوادور ۱۳۰ هزارتومان، موز فیلپین ۱۲۰ هزارتومان و موز هندی ۱۰۰ هزارتومان است.

یاوری قیمت هرکیلو هندوانه را ۱۷ تا ۲۳ هزارتومان، خربزه ۳۵ تا ۴۰ هزارتومان، طالبی ۳۵ تا ۴۰ هزارتومان و جانا ۱۵ تا ۲۵هزارتومان اعلام کرد.

رئیس اتحادیه بارفروشان با بیان اینکه قیمت میوه های نوبرانه پاییز تابع عرضه و تقاضاست، افزود: تولید میوه های نوبرانه پاییز با رسیدن به انبوه، قیمت آن مشخص می شود و اکنون بدلیل نوسان نهاده های کشاورزی روی درخت گران است.

وی از افزایش قیمت کاهو خبر داد و گفت: نرخ کنونی هرکیلو کاهو سالادی در میدان مرکزی ۴۰ تا ۶۰ هزارتومان، سیب زمینی ۱۵ تا ۲۴ هزارتومان، پیاز زرد ۱۲ تا ۱۸ هزارتومان، پیاز شیری ۱۰ تا ۱۴ هزارتومان و گوجه فرنگی ۱۰ تا ۲۰ هزارتومان است.

یاوری گفت: با توجه به شرایط کنونی عرضه و تقاضا نوسان قیمت در بازار نداریم و با ورود میوه های پاییز پیش بینی می شود که قیمت متعادل شود.