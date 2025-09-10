استاندار آذربایجان شرقی گفت:طبق آخرین پیگیری‌ها پرونده ثبت جهانی کباب بناب به عنوان میراث ناملموس آماده و در حال ارسال به یونسکو است.

باشگاه خبرنگاران جوان -سرمست در جشنواره ملی کباب بناب که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد گفت: جشنواره‌هایی از این دست علاوه بر ایجاد شادی و نشاط در جامعه نقشی اساسی در کارآفرینی و اشتغال‌آفرینی دارند. از سوی دیگر این رویداد‌ها به هویت‌بخشی فرهنگی و نمادسازی برای یک منطقه منجر می‌شوند.

استاندار آذربایجان شرقی افزود: کباب بناب به‌ عنوان یک هنر و مهارت حرفه‌ای طی سه دهه گذشته توانسته به برندی شناخته‌شده در سطح ملی و حتی بین‌المللی تبدیل شود و امروز در بسیاری از شهر‌های ایران و حتی کشور‌های همسایه، تابلو و نام کباب بناب دیده می‌شود.

سرمست با اشاره به پیگیری‌های انجام شده برای ثبت جهانی این برند گفت: سال گذشته همزمان با سفر وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به استان درخواست کردیم که مراحل ثبت جهانی کباب بناب آغاز شود. خوشبختانه بر اساس قول وزیر محترم این فرایند شروع شد و مدارک لازم تکمیل گردیده است. طبق آخرین پیگیری‌ها، پرونده ثبت جهانی کباب بناب به عنوان میراث ناملموس آماده و در حال ارسال به یونسکو است.

وی ادامه داد: ثبت جهانی کباب بناب علاوه بر افزایش اعتبار فرهنگی، ارزش افزوده بالایی برای شاغلان این صنف ایجاد خواهد کرد و جایگاه اقتصادی بناب و استان را ارتقا می‌دهد.

سرمست با قدردانی از تلاش‌های شهرداری و فرمانداری بناب و همچنین اداره میراث فرهنگی شهرستان در برگزاری این جشنواره، اظهار داشت: برگزاری چنین رویداد‌هایی زمینه توسعه گردشگری، گسترش کسب‌وکار‌های محلی و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی منطقه را فراهم می‌کند. امیدواریم با استمرار این جشنواره‌ها شاهد رونق بیش از پیش در شهرستان بناب باشیم.

استاندار آذربایجان شرقی تاکید کرد: مدیریت استان همواره حامی کارآفرینان، سرمایه‌گذاران و فعالان فرهنگی خواهد بود و تلاش می‌کنیم با هم‌افزایی همه دستگاه‌ها، بناب به‌عنوان شهری با ظرفیت‌های ویژه فرهنگی و اقتصادی بیش از گذشته بدرخشد.

منبع:استانداری آذربایجان شرقی

برچسب ها: ثبت جهانی ، جشنواره کباب
