سخنگوی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که انتشار شایعات درباره غیرحضوری‌شدن مدارس در مهرماه صحت ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: سال تحصیلی جدید در مدارس سراسر کشور روز سه‌شنبه (اول مهرماه) با حضور پرشور و بانشاط دانش‌آموزان و معلمان آغاز می‌شود.

وی در پاسخ به این سؤال که شایع شده مدارس در ابتدای سال تحصیلی امسال به‌صورت مجازی برگزار می‌شود، افزود: تمامی مدارس در مقاطع مختلف به‌صورت کاملاً حضوری خواهند بود و به هیچ عنوان فعالیت مدارس به‌صورت مجازی نخواهد بود.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش به اولیا و دانش‌آموزان توصیه کرد به این شایعه‌ها توجه نکنند و ابراز امیدواری کرد مهرماه سال تحصیلی جدید با شور و نشاط خاصی برگزار شود.

منبع: ایرنا

برچسب ها: آموزش غیرحضوری ، سال تحصیلی جدید
تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۳ ۱۹ شهريور ۱۴۰۴
لطفا، پیگیر حذف مطالب بدون کاربرد از تمامی کتب درسی باشید.
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۱ ۱۹ شهريور ۱۴۰۴
کاربرد مطالب کتاب درسی پرورش قدرت تفکر و تحلیل است
