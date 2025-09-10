باشگاه خبرنگاران جوان - علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: سال تحصیلی جدید در مدارس سراسر کشور روز سه‌شنبه (اول مهرماه) با حضور پرشور و بانشاط دانش‌آموزان و معلمان آغاز می‌شود.

وی در پاسخ به این سؤال که شایع شده مدارس در ابتدای سال تحصیلی امسال به‌صورت مجازی برگزار می‌شود، افزود: تمامی مدارس در مقاطع مختلف به‌صورت کاملاً حضوری خواهند بود و به هیچ عنوان فعالیت مدارس به‌صورت مجازی نخواهد بود.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش به اولیا و دانش‌آموزان توصیه کرد به این شایعه‌ها توجه نکنند و ابراز امیدواری کرد مهرماه سال تحصیلی جدید با شور و نشاط خاصی برگزار شود.

منبع: ایرنا