باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - امروز چهارشنبه، سازمان رادیو و تلویزیون رژیم تروریستی اسرائیل گزارش این رژیم تروریستی در ساعات اخیر به آمریکا اطلاع داده که شانس موفقیت عملیات در قطر بسیار اندک بوده و این عملیات نتوانسته انتظارات را برآورده کند.

این در حالی است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از حمله هوایی جنگنده‌های صهیونیستی به رهبران ارشد جنبش حماس در دوحه، پایتخت قطر، نارضایتی خود را اعلام کرده است.

در همین راستا، یک مقام آمریکایی به شبکه سی ان ان فاش کرد که دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، به جای تل‌آویو، حمله رژیم تروریستی اسرائیل به دوحه را به اطلاع ترامپ رسانده است.

این منابع توضیح دادند که ترامپ مدت کوتاهی پیش از آغاز حمله، نه از سوی این رژیم تروریستی که انتظار می‌رفت، بلکه از طریق کین از آن مطلع شده است. ترامپ بلافاصله به استیو ویتکاف، فرستاده ویژه کاخ سفید که به دلیل روابط نزدیکش با مقامات قطری شناخته شده است، دستور پیگیری موضوع را داد.

با این حال، به گفته یک مقام آمریکایی به این شبکه، زمانی که ویتکاف توانست با قطری‌ها تماس بگیرد، حمله از قبل آغاز شده بود. این درحالی است که ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر ادعا‌های کاخ سفید مبنی بر اینکه آمریکا قبل از وقوع حملات اسرائیل، دوحه را از آنها مطلع کرده بود، رد کرد.

در ادامه، حماس اعلام کرد که «دشمن در ترور برادران در هیات مذاکره‌کننده ناکام ماند»، اما «تعدادی به شهادت رسیدند». حماس توضیح داد که جهاد لبد، مدیر دفتر خلیل الحیه، رئیس حماس در غزه، و پسرش همام الحیه، به همراه سه نفر از همراهانشان به نام‌های عبدالله عبدالواحد، مؤمن حسونه و احمد المملوک، جزو شهدا هستند.

منبع: آر تی