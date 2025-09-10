سازمان رادیو و تلویزیون اسرائیل گزارش داد که تل‌آویو به واشنگتن اطلاع داده که عملیات در دوحه بسیار ناکام بوده و نتوانسته انتظارات را برآورده کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - امروز چهارشنبه، سازمان رادیو و تلویزیون رژیم تروریستی اسرائیل گزارش این رژیم تروریستی در ساعات اخیر به آمریکا اطلاع داده که شانس موفقیت عملیات در قطر بسیار اندک بوده و این عملیات نتوانسته انتظارات را برآورده کند.

این در حالی است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از حمله هوایی جنگنده‌های صهیونیستی به رهبران ارشد جنبش حماس در دوحه، پایتخت قطر، نارضایتی خود را اعلام کرده است.

در همین راستا، یک مقام آمریکایی به شبکه سی ان ان فاش کرد که دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، به جای تل‌آویو، حمله رژیم تروریستی اسرائیل به دوحه را به اطلاع ترامپ رسانده است.

این منابع توضیح دادند که ترامپ مدت کوتاهی پیش از آغاز حمله، نه از سوی این رژیم تروریستی که انتظار می‌رفت، بلکه از طریق کین از آن مطلع شده است. ترامپ بلافاصله به استیو ویتکاف، فرستاده ویژه کاخ سفید که به دلیل روابط نزدیکش با مقامات قطری شناخته شده است، دستور پیگیری موضوع را داد.

با این حال، به گفته یک مقام آمریکایی به این شبکه، زمانی که ویتکاف توانست با قطری‌ها تماس بگیرد، حمله از قبل آغاز شده بود. این درحالی است که  ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر ادعا‌های کاخ سفید مبنی بر اینکه آمریکا قبل از وقوع حملات اسرائیل، دوحه را از آنها مطلع کرده بود، رد کرد.

در ادامه، حماس اعلام کرد که «دشمن در ترور برادران در هیات مذاکره‌کننده ناکام ماند»، اما «تعدادی به شهادت رسیدند». حماس توضیح داد که جهاد لبد، مدیر دفتر خلیل الحیه، رئیس حماس در غزه، و پسرش همام الحیه، به همراه سه نفر از همراهانشان به نام‌های عبدالله عبدالواحد، مؤمن حسونه و احمد المملوک، جزو شهدا هستند.

منبع: آر تی

برچسب ها: حمله به قطر ، اسرائیل و آمریکا
خبرهای مرتبط
انتقاد مقام صهیونیست از زمانبندی حمله به قطر
افزایش قیمت نفت پس از حمله اسرائیل به قطر
الخلیج امارات: اسرائیل از همه خط قرمز‌ها رد شده است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حمله رژیم صهیونیستی به قطر؛ دوحه در آتش فریب
حامیان فلسطین ضیافت شام ترامپ را بهم زدند+ فیلم
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به دوحه؛ ترور نافرجام رهبران حماس و ورود بحران به مرحله منطقه‌ای
نیرو‌های مسلح یمن: هدف‌های حساسِ اطراف قدس را با موشک هدف قرار دادیم
دومین حمله به ناوگان مقاومت در راه غزه
انتقاد مقام صهیونیست از زمانبندی حمله به قطر
عراق جزئیات آزادی یک جاسوس اسرائیلی را اعلام کرد!
سایه‌های فریب بر دیپلماسی: ترامپ و شروط پنهان برای آتش‌بس غزه
بریکس: طلوع پرقدرت در برابر غروب هژمونی غرب
حمله به قطر؛ برنامه اسرائیل از هفته‌ها پیش
آخرین اخبار
اندیشکده اسرائیلی: یمن به تهدیدی جدی برای اسرائیل تبدیل شده است
انفجار در پایگاه نظامی کره جنوبی؛ ۷ نفر مجروح شدند
اصلاحیه لغو تحریم‌های سوریه در مجلس نمایندگان آمریکا رای نیاورد
درخواست ترامپ از اروپا برای اعمال تعرفه شدید ضد چین و هند
افزایش قیمت نفت پس از حمله اسرائیل به قطر
حریم هوایی لهستان؛ پهپاد‌های روسیه، نگرانی زلنسکی
الخلیج امارات: اسرائیل از همه خط قرمز‌ها رد شده است
دومین حمله به ناوگان مقاومت در راه غزه
عراق جزئیات آزادی یک جاسوس اسرائیلی را اعلام کرد!
حامیان فلسطین ضیافت شام ترامپ را بهم زدند+ فیلم
کره شمالی: هیچ کس نمی‌تواند امنیت ما را به خطر بیندازد
انتقاد مقام صهیونیست از زمانبندی حمله به قطر
برگزاری جلسه اضطراری شورای امنیت درباره حمله اسرائیل به قطر
حمله به قطر؛ برنامه اسرائیل از هفته‌ها پیش
ادعای ترامپ درباره نبود وقت کافی برای جلوگیری از حمله به قطر
سایه‌های فریب بر دیپلماسی: ترامپ و شروط پنهان برای آتش‌بس غزه
بریکس: طلوع پرقدرت در برابر غروب هژمونی غرب
حمله رژیم صهیونیستی به قطر؛ دوحه در آتش فریب
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به دوحه؛ ترور نافرجام رهبران حماس و ورود بحران به مرحله منطقه‌ای
درخواست چین از اسرائیل برای توقف فوری حمله به غزه
منع ورود ۲ وزیر رژیم اسرائیل به ۲۹ کشور اروپایی
گفت وگوی نخست وزیر انگلیس و امیر قطر درباره حمله اسرائیل
نیرو‌های مسلح یمن: هدف‌های حساسِ اطراف قدس را با موشک هدف قرار دادیم
پرواز جنگنده‌های ناتو برای رهگیری پهپاد‌های روسیه پس از هشدار اوکراین
رئیس مجمع عمومی سازمان ملل در واکنش به حمله اسرائیل به قطر: به آتش‌بس نیاز داریم
روسیه برای کمک به بازسازی بخش انرژی سوریه اعلام آمادگی کرد
سناتور آمریکایی: نتانیاهو کاملاً از کنترل خارج شده است
درخواست سازمان ملل از جامعه بین‌المللی برای جلوگیری از رنج بیشتر مردم غزه
کانادا حمله اسرائیل را به قطر محکوم کرد
ادامه محکومیت حمله اسرائیل به قطر توسط کشور‌های اروپایی