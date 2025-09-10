شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مشکلات سهام عدالت متولدین سال ۱۴۰۱ سخن گفت و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس قانون والدین کودکان متولد ۱۴۰۱ حداکثر تا پایان اسفندماه، ثبت نام سهام نوزادان خود را در پنجره ملی الکترونیک خدمات دولت انجام دهند؛ بنابراین به ازای هر فرزند که از ابتدای سال ۱۴۰۰ متولد شود، مبالغی را به نام فرزند اختصاص دهد. اما به گفته شهروندخبرنگار ما مدتی است که سهام عداتمتولدین سال ۱۴۰۱ به تاخیر افتاده است.
وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

متن پیام شهروندخبرنگار
سلام لطفا سهام عدالت متولدین سال ۱۴۰۱ را که ما ۲سال پیش ثبت نام کردیم ولی هیچ نتیجه ایی نگرفتیم پیگیری کنید از کجا مجدد پیگیری کنیم. همچنین بابت ثبت نام خودروی طرح جوانی هنوز موفق به دریافت خودرو بعد از ۱۰بار ثبت نام هنوز به نام ما در نیامده است.

 

 

 

 

