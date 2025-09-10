زمان ثبت نام در آزمون پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی سال ۱۴۰۴ که در تاریخ ۲۲ آبان ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد، تمدید شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام کرد: متقاضیان ثبت نام آزمون پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی سال ۱۴۰۴ ملزم به مطالعه دقیق مفاد دفترچه راهنمای شرکت در آزمون، کلیه اطلاعیه‌های سامانه اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی و رعایت ضوابط و مقررات پذیرش هستند.

بدیهی است در صورت عدم احراز شرایط، هرگونه ادعا و عذری مبنی بر عدم اطلاع از مفاد این دفترچه، اطلاعیه‌ها و قوانین مربوطه، پذیرفته نیست و مسؤولیت اطلاع از مفاد دفترچه به عهده داوطلب است. به بیان دیگر جهل به قانون، رافع مسؤولیت نیست. در هر مرحله بررسی مدارک، مصاحبه، اعلام نتایج، پذیرش و حتی دوره تحصیل حقی ایجاد نشده و پذیرش داوطلب لغو خواهد شد.

مرجع رسمی اعلام اخبار جدید، اعلام نتیجه هر مرحله و یا هر گونه اطلاع‌رسانی، فقط سامانه اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی است. منابع آزمون همزمان با اولین اطلاعیه آزمون سال ۱۴۰۴ در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۴ در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی، اعلام شده است.

شرایط اختصاصی ثبت نام آزمون 

۱ )دانش‌آموختگان کلیه رشته‌ها در مقاطع کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته

۲ )دانشجویان نیمسال آخر مقطع کارشناسی با ارائه گواهی مبنی بر فراغت از تحصیل تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ مجاز به شرکت در آزمون هستند، باید این گواهی در زمان ثبت نام اسکن شده و در سامانه ثبت نام بارگذاری شود.

درصورتی که دانشجوی نیمسال آخر، به هر دلیلی، تا تاریخ ۱۵ بهمن ماه امسال فارغ‌التحصیل نشود، پس از اعلام نتایج، قبولی وی کان لم یکن خواهد شد.

۳ )بنابر اعلام دبیرخانه شورای عالی برنامه‌ریزی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور (مرجع اعلام قوانین این آزمون)، دانش آموختگان و دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد، دکتری عمومی و تخصصی(PhD ) از دانشگاه‌های سراسری و آزاد و غیره حق شرکت در آزمون را ندارند.

دانشجویان کارشناسی ارشد صرفاً در صورت انصراف از تحصیل قطعی در زمان ثبت‌نام، مجاز به شرکت در آزمون خواهند بود. این دسته از داوطلبان باید برگه انصراف قطعی خود را در هنگام ثبت‌نام اسکن کنند و اصل آن را در روز مصاحبه ارائه دهند.

شرایط شرکت مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان

کلیه دانشجویان و دانش آموختگان مشمول طرح نیروی انسانی باید قبل از ثبت نام و شرکت در آزمون در خصوص طرح نیروی انسانی خود، از لحاظ طرح تعهد خدمت به وزارت متبوع، وضعیت خود را مشخص کرده و منعی برای ثبت نام و شرکت در آزمون و پذیرش نهایی برای ادامه تحصیل نداشته باشند. در غیر این صورت مسؤولیت عواقب بعدی به عهده خود داوطلب است.

این مرکز هیچ گونه اطلاعاتی در رابطه با قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان ندارد. داوطلب اطلاعات لازم را از اداره کل نیروی انسانی وزارت متبوع و یا دانشگاه علوم پزشکی محل تحصیل خود، باید کسب کند.

بر اساس اعلام اداره کل منابع انسانی وزارت متبوع، رشته‌های مربوط و اجباری و همچنین گروه‌های مازاد بر نیاز مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان، هر سال توسط وزارت بهداشت تعیین و اعلام خواهد شد.

رشته‌های مورد نیاز مکلف به انجام خدمت

پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، پرستاری، هوشبری، اتاق عمل، فوریت‌های پزشکی، علوم آزمایشگاهی، پرتوشناسی تشخیصی (رادیولوژی، مامایی، تغذیه، بهداشت عمومی، بینایی سنجی، شنوایی سنجی، گفتار درمانی، کار درمانی، فیزیوتراپی، فناوری اطلاعات سلامت، اپیدمیولوژی، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، انفورماتیک پزشکی- مددکاری اجتماعی (صرفاً فارغ التحصیلان دانشگاه‌های علوم پزشکی)، اقتصاد سلامت، اقتصاد بهداشت. 

ثبت نام آزمون فوق و ارسال مدارک و دریافت کد رهگیری تا ۱۸ شهریور ماه اعلام شده بود که تا ۳۱ شهریور ماه تمدید شد. ثبت‌نام متقاضیان این آزمون فقط به صورت اینترنتی از طریق سایت ir.sanjeshp.www صورت می‌گیرد. ثبت نام با تأخیر مشمول هزینه اضافه‌تر خواهد شد. همزمان با تکمیل فرم ثبت نام، داوطلبان باید نسبت به ارسال مدارک اسکن شده خود فقط به صورت اینترنتی به آدرس فوق‌الذکر اقدام کنند.

