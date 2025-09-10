وزیر امور خارجه گفت: توافق جدید ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، کاملاً منطبق با قانون مجلس شورای اسلامی و مصوبات شورای عالی امنیت ملی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - «سید عباس عراقچی» در پایان سفر به مصر در گفت‌وگو با «صدا و سیما» با اشاره به اینکه پیش از سفر به مصر، سفر دو جانبه به تونس برنامه‌ریزی شده بود؛ گفت: از طرفی هم مذاکرات ما با آژانس بین المللی انرژی اتمی در خصوص چارچوب جدید همکاری و با مجوز شورای عالی امنیت ملی شروع شده و به نقطه‌ای رسیده بود که مستلزم یکسری مذاکرات در سطوح بالا بود که متن توافق نهایی شود. با پیشنهادی که وزیر خارجه مصر ارائه کردند قرار شد که این جلسه در قاهره باشد و بنابراین سر راه عزیمت به تونس، توقفی در قاهره داشتم.

وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه یک دور مذاکره بیش از سه ساعته با مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای رسیدن به متن به توافق داشت، ادامه داد: در کنار این گفت‌وگو، دیدار دوجانبه هم با وزیر امور خارجه و هم رئیس جمهور مصر انجام شد. روابط ما با مصر واقعا رو به جلو بوده و بسیاری از موانع آن برطرف شده است و درک و فهم بسیار خوبی در روابط وجود دارد.

عراقچی ادامه داد: مشورت‌های منطقه‌ای ما هم در جای خود ادامه دارد و در حال تبادل نظر هستیم. در حال حاضر یک بعد جدید هم اضافه شد و تلاش وزیر خارجه مصر باعث شد این توافق بهتر و سریع تر به دست بیاید که ما از دولت مصر و شخص ایشان تشکر می کنیم.

وی با تأکید بر اینکه توافقی که امروز به دست آمد، در سایه شرایط جدیدی شکل گرفت که پس از حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران ایجاد شد، گفت: ما به‌عنوان یکی از اعضای NPT و بر اساس توافقات پیشین با آژانس همواره همکاری داشتیم و برنامه ما نیز صلح‌آمیز و تحت نظارت آژانس بوده است. اما پس از حمله، شرایط تغییر کرد و در گفت‌وگوها با آژانس تأکید کردیم که همکاری‌ها دیگر نمی‌تواند مانند گذشته ادامه یابد و باید چارچوب جدیدی برای آن تعریف شود.

رئیس دستگاه دیپلماسی ادامه داد: نهایتاً آژانس این موضوع را پذیرفت و وارد مذاکرات شدیم که نتیجه آن توافق اخیر است. همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره شد، چه آغاز مذاکرات و چه جزئیات بندهای توافق، در شورای عالی امنیت ملی بررسی و تصویب شده بود. مهم‌ترین ویژگی این توافق و سند امضا شده آن است که شرایط تازه‌ای ایجاد شده را به رسمیت می‌شناسد و همکاری ایران با آژانس باید در قالبی نو صورت گیرد؛ همچنین پذیرفته که نگرانی‌های امنیتی ایران مشروع بوده و باید مورد توجه قرار گیرد.

عراقچی با تاکید دوباره بر اینکه پذیرفته شده که نگرانی‌های امنیتی ایران مشروع بوده و باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: قانون مجلس محترم شورای اسلامی نیز صراحتاً در متن این توافق پذیرفته شده است؛ به این معنا که ایران باید در چارچوب این قانون حرکت کند و مسیری که قانون مشخص کرده ـ یعنی هماهنگی کامل از طریق شورای عالی امنیت ملی ـ در این سند به رسمیت شناخته شده است. بر این اساس، همکاری‌های ایران در این چارچوب و با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی انجام خواهد شد.

وی تصریح کرد: بنابراین می‌توان گفت این چارچوب جدید توافق یا «مدالیته»، کاملاً منطبق با قانون مجلس شورای اسلامی است و دقیقاً در همان مسیری حرکت می‌کند که قانون تعیین کرده است. این توافق نگرانی‌های امنیتی ایران را مورد توجه قرار می‌دهد، حقوق ایران را به رسمیت می‌شناسد و شکل تازه‌ای از همکاری با آژانس را تعریف می‌کند؛ همه آنچه که خواسته‌های اصلی ایران بوده و اکنون در این توافق گنجانده شده است.

دیدار وزیر امور خارجه با همتای مصری
کالاس: توافق ایران و آژانس، گامی سرنوشت‌ساز برای دیپلماسی هسته‌ای است
سخنگوی وزارت خارجه از نهایی شدن تفاهم ایران و آژانس خبر داد
تبادل نظر
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۵ ۱۹ شهريور ۱۴۰۴
مشکل اصلی توافق هسته ای برجام از سال 1394 تاکنون به خاطر ناتوانی، کوتاهی و سکوت مجلس بوده است که متأسفانه در مورد آمریکا و هم سه کشور اروپایی کوتاهی کرده است.
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۳ ۱۹ شهريور ۱۴۰۴
اگر توافق ایران و آژانس منطبق بر قانون مجلس است پس 100 درصد فقط عملکرد و رفتار مجلس دوگانه بوده است.
و این در حالی است که مجلس بعداز جنگ 12 روزه در رسانه ها اعلام کرده است که دولت و ایران دیگر نباید با آژانس همکاری کنند پس چه شد.
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۰ ۱۹ شهريور ۱۴۰۴
کاش از اول اونی که می‌گفتیم وامضا میکردین یکی بود
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۶ ۱۹ شهريور ۱۴۰۴
آقای عراقچی میگه دسترسی به بازرسان داده نمیشود
گروسی خائن میگه چهارچوب بازدید تعیین شده
کدام یک راست میگن
۰
۹
پاسخ دادن
