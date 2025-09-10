با اعلام رسمی باشگاه تراکتور تبریز، جانشین علیرضا بیرانوند در این تیم مشخص شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرانجام باشگاه تراکتور تبریز از جانشین علیرضا بیرانوند در چهارچوب دروازه خود رونمایی کرد. بیرانوند در ابتدا فصل با محریمیت چهار ماهه روبرو شد و تا نیم فصل نمی تواند تی‌تی‌ها را همراهی کند.

مارکو یوهانسون، دروازه‌بان ۲۷ ساله و ۱۹۴ سانتی‌متری سوئدی، با قراردادی رسمی به جمع شاگردان اسکوچیچ اضافه شد. این سنگربان تجربه بازی در لیگ‌های اروپایی را دارد. او فوتبال حرفه‌ای خود را از آکادمی مالمو آغاز کرد و سپس در تیم‌های مختلفی همچون ترلبورگس، گایس و میالیبی در سوئد به میدان رفت.

پس از درخشش در فوتبال سوئد، یوهانسون راهی فوتبال آلمان شد و پیراهن تیم‌های هامبورگ، بوخوم، هانزا روستوک و اینترخت برانشوایگ را بر تن کرد. این سنگربان سوئدی در مقدماتی لیگ قهرمانان اروپا و لیگ اروپا نیز به میدان رفته است.

در عرصه ملی نیز، او سابقه بازی در رده‌های پایه تیم ملی سوئد را دارد و از رده زیر ۱۵ سال تا تیم ملی امید (زیر ۲۱ سال) برای کشورش به میدان رفته است.

برچسب ها: تراکتور تبریز ، دروازه بان تراکتور
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۸ ۱۹ شهريور ۱۴۰۴
قرارداد چند؟ یند فسخ قرارداد چیه؟
تو ایران فقط همین مهم هست
۰
۰
پاسخ دادن
