توصیه به آقایانی که بلد نیستند به همسرشان محبت کنند + فیلم

مشاور خانواده در خصوص محبت به همسر توضیحاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سعید عزیزی، مشاور خانواده با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در مورد محبت به همسر نکاتی را بیان کرد.

 

 

 

