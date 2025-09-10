شهروندخبرنگار ما تصاویری از اهدای جهیزیه به نوعروسان نیازمند شهرستان بهارستان استان تهران را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با میلاد با سعادت پیامبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق(ع) ۱۵ سری جهیزیه به نوعروسان شهرستان با هدف ترویج ازدواج و کمک به خانواده‌های کم بضاعت تحت پوشش کمیته امداد همزمان با میلاد پیامبر اعظم (ص) در بخش بوستان شهرستان بهارستان اهدا شد. مراد مرادی سرپرست فرمانداری در مراسم اهدای جهیزیه به نوعروسان نیازمند تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) بخش بوستان که با حضور حجت الاسلام و المسلمین حسینی امام جمعه این بخش و معاونین فرمانداری برگزار شد؛ هفته وحدت را گرامی داشتند. در این مراسم به وحدت و دستگیری از نیازمندان خصیصه بارز پیامبر رحمت و مهربانی بود تاکید شد. این اقدام خدا پسندانه در راستای تأکیدات رهبر معظم انقلاب در خصوص حرکت جوانان به سمت ازدواج آسان، امروز ۱۵ سری جهیزیه به نوعروسان تحت پوشش اهدا شد. وی ارزش ریالی هر یک از این جهیزیه‌ها را ۵۰۰ میلیون ریال اعلام کرد و گفت: این جهیزیه‌ها به مناسبت هفته وحدت و در راستای نهادینه کردن ازدواج آسان، تشویق جوانان برای ازدواج به‌هنگام و کمک به نوعروسان نیازمند برای تشکیل زندگی ارائه شده است. وی ادامه داد: رفع محرمیت در بین جوانان و خانواده‌های نیازمند باید ادامه پیدا کند تا در کنار تسهیل مسیر ازدواج جوانان، مشکلات مالی و معیشتی خانواده‌های نیازمند مرتفع شود.

منبع: محمد میرزایی نیری - تهران

