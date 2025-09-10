باشگاه خبرنگاران جوان - محمد هاشمی سخنگوی سازمان غذا و دارو درباره وضعیت توزیع واکسن آنفلوانزا اظهار کرد: تاکنون حدود یک میلیون دوز واکسن آنفلوانزا وارد و توزیع شده است و محموله‌های بعدی نیز در هفته‌های آینده وارد کشور خواهد شد.

به گفته وی، علاوه بر واکسن‌های وارداتی، واکسن نوترکیب تولید داخل که نسل جدید واکسن‌های ویروسی محسوب می‌شود، در داروخانه‌ها عرضه شده است.

سخنگوی سازمان غذا و دارو با اشاره به مسیر تأمین واکسن افزود: واکسن‌های وارداتی از کشور‌های فرانسه و هلند خریداری و با ارز آزاد تهیه می‌شوند. قیمت هر دوز واکسن فعلاً ۹۱۷ هزار تومان تعیین شده و محموله‌های بعدی بر اساس تغییرات نرخ ارز قیمت‌گذاری خواهند شد و فروش با قیمتی بالاتر از نرخ مصوب تخلف است.

او یادآور شد: گروه‌های پرخطر می‌توانند واکسن را به صورت رایگان از معاونت بهداشت دریافت کنند و سایر افراد می‌توانند آن را از داروخانه‌ها تهیه کنند.

هاشمی همچنین به راهکار‌های پیشگیری از ابتلا به آنفلوانزا اشاره کرد و گفت: شست‌وشوی مرتب دست‌ها، استفاده از ماسک در محیط‌های شلوغ، رعایت بهداشت تنفسی هنگام سرفه و عطسه، تغذیه مناسب، خواب کافی و فعالیت بدنی منظم نقش مهمی در کاهش ابتلا دارند.

منبع: سازمان غذا و دارو