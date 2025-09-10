سخنگوی سازمان غذا و دارو از توزیع یک میلیون دوز واکسن آنفلوانزای وارداتی در داروخانه‌ها خبر داد و اعلام کرد: این واکسن‌ها با ارز آزاد تأمین و قیمت‌گذاری آنها متناسب با نرخ ارز در بازار انجام می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد هاشمی سخنگوی سازمان غذا و دارو درباره وضعیت توزیع واکسن آنفلوانزا اظهار کرد: تاکنون حدود یک میلیون دوز واکسن آنفلوانزا وارد و توزیع شده است و محموله‌های بعدی نیز در هفته‌های آینده وارد کشور خواهد شد.

به گفته وی، علاوه بر واکسن‌های وارداتی، واکسن نوترکیب تولید داخل که نسل جدید واکسن‌های ویروسی محسوب می‌شود، در داروخانه‌ها عرضه شده است.

سخنگوی سازمان غذا و دارو با اشاره به مسیر تأمین واکسن افزود: واکسن‌های وارداتی از کشور‌های فرانسه و هلند خریداری و با ارز آزاد تهیه می‌شوند. قیمت هر دوز واکسن فعلاً ۹۱۷ هزار تومان تعیین شده و محموله‌های بعدی بر اساس تغییرات نرخ ارز قیمت‌گذاری خواهند شد و فروش با قیمتی بالاتر از نرخ مصوب تخلف است. 

او یادآور شد: گروه‌های پرخطر می‌توانند واکسن را به صورت رایگان از معاونت بهداشت دریافت کنند و سایر افراد می‌توانند آن را از داروخانه‌ها تهیه کنند.

هاشمی همچنین به راهکار‌های پیشگیری از ابتلا به آنفلوانزا اشاره کرد و گفت: شست‌وشوی مرتب دست‌ها، استفاده از ماسک در محیط‌های شلوغ، رعایت بهداشت تنفسی هنگام سرفه و عطسه، تغذیه مناسب، خواب کافی و فعالیت بدنی منظم نقش مهمی در کاهش ابتلا دارند.

منبع: سازمان غذا و دارو

برچسب ها: واکسن آنفلوآنزا ، سازمان غذا و دارو
خبرهای مرتبط
هشدار وزارت بهداشت درباره بیماری‌های شایع تنفسی در فصل پاییز
پیگیری وزارت بهداشت برای تامین به موقع واکسن آنفلوآنزا
آنفلوآنزا؛ از شایع‌ترین بیماری‌های فصل سرما/ میزان اثربخشی واکسن آنفلوآنزا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آیفون ۱۷؛ نازک‌ترین گوشی اپل رونمایی شد
مهلت پذیرش دانشجوی پزشکی از دوره لیسانس تمدید شد
لزوم ایمنی مادران باردار در برابر آبله‌مرغان/ اهمیت واکسیناسیون قبل از بارداری
ورزش زودهنگام پس از سکته مغزی به حفظ مهارت‌های فکری کمک می‌کند
انتشار کارنامه آزمون دکتری نیمه‌متمرکز (Ph.D) سال ۱۴۰۴
شایعه غیرحضوری‌شدن مدارس در مهرماه تکذیب شد
توزیع یک میلیون دوز واکسن آنفلوانزا
کمبودهای دارویی ۴۰ درصد کاهش یافته است/ تولید داروهای جدید دنیا در ایران
آخرین اخبار
کمبودهای دارویی ۴۰ درصد کاهش یافته است/ تولید داروهای جدید دنیا در ایران
توزیع یک میلیون دوز واکسن آنفلوانزا
مهلت پذیرش دانشجوی پزشکی از دوره لیسانس تمدید شد
شایعه غیرحضوری‌شدن مدارس در مهرماه تکذیب شد
آیفون ۱۷؛ نازک‌ترین گوشی اپل رونمایی شد
انتشار کارنامه آزمون دکتری نیمه‌متمرکز (Ph.D) سال ۱۴۰۴
ورزش زودهنگام پس از سکته مغزی به حفظ مهارت‌های فکری کمک می‌کند
لزوم ایمنی مادران باردار در برابر آبله‌مرغان/ اهمیت واکسیناسیون قبل از بارداری
ثبت نام دوره‌های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای ناپیوسته دانشگاه علمی کاربردی
پرداخت فوق‌العاده ویژه به خدمتگزاران مدارس در دولت چهاردهم محقق شد
رونمایی ایسر از لپ‌تاپ بزرگ و سبک خود
روشی آسان و سرگرم‌کننده برای تسکین کمردرد بدون دارو
جهشی تاریخی در نجوم؛ کشف شواهدی از وجود سیاره‌ای شبیه به زمین
هشدار فوری به کاربران آیفون در مورد کلاهبرداری از حساب‌های بانکی آنها
تشخیص و درمان رایگان هپاتیت در کشور
درمانی جدید برای دیابت که ممکن است نیاز به تزریق انسولین را از بین ببرد