باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

توصیه نفر اول کنکور انسانی به افرادی که می‌خواهند در درسشان موفق شوند + فیلم

نفر اول کنکور انسانی در مورد موفقیت در کنکور نکاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - زهرا شمسایی، نفر اول کنکور انسانی گفت: باید برخی از مهمانی‌ها را کنار بگذارید، تا در کنکور موفق شوید.

 

 

 

 

مطالب مرتبط
توصیه نفر اول کنکور انسانی به افرادی که می‌خواهند در درسشان موفق شوند + فیلم
young journalists club

سهمیه کنکوری نداشتم/ مدرسه تیزهوشان درس می خواندم

توصیه نفر اول کنکور انسانی به افرادی که می‌خواهند در درسشان موفق شوند + فیلم
young journalists club

مطالعه کتاب‌های درسی برای موفقیت در کنکور کافی است

توصیه نفر اول کنکور انسانی به افرادی که می‌خواهند در درسشان موفق شوند + فیلم
young journalists club

دفترچه سوالات کنکور انسانی منتشر شد

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
حرم ۶۰ هزارمتری امام رضا (ع) این‌گونه خنک و مطبوع می‌شود + فیلم
۱۲۴۶

حرم ۶۰ هزارمتری امام رضا (ع) این‌گونه خنک و مطبوع می‌شود + فیلم

۱۹ . شهريور . ۱۴۰۴
بیانات رهبر معظم انقلاب درباره اقتدا به نبی مکرم اسلام (ص) در زندگی فردی و اجتماعی + فیلم
۱۰۳۹

بیانات رهبر معظم انقلاب درباره اقتدا به نبی مکرم اسلام (ص) در زندگی فردی و اجتماعی + فیلم

۱۹ . شهريور . ۱۴۰۴
حمله مجدد اسرائیل به کاروان دریایی کمک‌رسانی برای غزه + فیلم
۱۰۱۰

حمله مجدد اسرائیل به کاروان دریایی کمک‌رسانی برای غزه + فیلم

۱۹ . شهريور . ۱۴۰۴
گل‌آرایی حرم مطهر رضوی به مناسبت میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) + فیلم
۷۵۹

گل‌آرایی حرم مطهر رضوی به مناسبت میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) + فیلم

۱۹ . شهريور . ۱۴۰۴
آوارگان، بی‌پناه در مرکز غزه؛ بمباران آخرین پناهگاه‌ها + فیلم
۶۹۴

آوارگان، بی‌پناه در مرکز غزه؛ بمباران آخرین پناهگاه‌ها + فیلم

۱۹ . شهريور . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.