تیم ملی والیبال ایران در یک دیدار تدارکاتی و پیش از آغاز مسابقات قهرمانی جهان مقابل آلمان پیروز شد.

باشگاه  خبرنگاران جوان - تیم‌های ملی والیبال ایران و آلمان پیش از آغاز مسابقات قهرمانی جهان در فیلیپین یک دیدار تدارکاتی برگزار کردند که این دیدار با نتیجه سه بر دو به سود ایران پایان رفت. 

این دیدار پشت در‌های بسته برگزار شد.
 نتیجه این دیدار به شرح زیر است: 

ایران ۳ - آلمان ۲

ست اول: ۲۵ بر ۲۰ به سود ایران 

ست دوم: ۲۵ بر ۲۰ به سود آلمان 

ست سوم: ۲۵ بر ۲۳ به سود ایران 

ست چهارم: ۲۶ بر ۲۴ به سود آلمان 

ست پنجم: ۱۵ بر ۱۲ به سود ایران 

بیست و یکمین دوره رقابت‌های والیبال قهرمانی مردان جهان از ۲۱ شهریور تا ۶ مهرماه ۱۴۰۴ در فیلیپین برگزار خواهد شد و ۳۲ تیم در هشت گروه چهار تیمی در مرحله مقدماتی با هم به رقابت می‌پردازند.

تیم ایران هم با فیلیپین، مصر و تونس هم‌گروه است.

برچسب ها: تیم ملی والیبال ، مسابقه والیبال
خبرهای مرتبط
نکات خواندنی از والیبال قهرمانی جهان
پیروزی تیم ملی والیبال ایران مقابل اسلوونی
مصر، تونس و فیلیپین حریفان ایران در مرحله گروهی والیبال قهرمانی جهان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حدادی احترامی برای پرتاب دیسک بانوان قائل نمی‌شود/ من و محروقی در لیگ دوومیدانی شرکت نکردیم
اخراج برندگان یزدانی و مهمدی از تیم ملی کشتی بلغارستان؟
رد پیشنهاد نجومی تیم اماراتی توسط طارمی
ورزشگاه خانگی استقلال و تراکتور در آسیا مشخص شد
جانشین بیرانوند در تراکتور رونمایی شد
تیم ملی و مشکلات نسل تازه فوتبال ایران
چراغپور: تیم ملی در مسابقات کافا دچار ساده انگاری شد/ جوانگرایی را بعد از بازی با انگلیس باید شروع می‌کردند
AFC: جوانان ایران با اعتماد به نفس بالا امارات را شکست دادند
آبتین عطاخان، قهرمان شطرنج ایران شد
شکست برزیل و آرژانتین در مقدماتی جام جهانی در آمریکای جنوبی/ صعود تاریخی بولیوی به پلی آف
آخرین اخبار
پیروزی تیم والیبال ایران در بازی دوستانه با آلمان
جانشین بیرانوند در تراکتور رونمایی شد
بلاتکلیفی استقلال در انتخاب ورزشگاه میزبان/ پارس یا شهرقدس؟
ورزشگاه خانگی استقلال و تراکتور در آسیا مشخص شد
مصر، تونس و فیلیپین حریفان ایران در مرحله گروهی والیبال قهرمانی جهان
رد پیشنهاد نجومی تیم اماراتی توسط طارمی
الحدادی: مشتاقم تا هر چه زودتر هواداران استقلال را ببینم
منیر الحدادی از امروز در تمرین استقلال
AFC: جوانان ایران با اعتماد به نفس بالا امارات را شکست دادند
آبتین عطاخان، قهرمان شطرنج ایران شد
برتری تیم کانوپولو ایران مقابل هنگ‌کنگ
گل‌خندان در تپانچه ۱۰ متر جام‌جهانی پنجم شد
چراغپور: تیم ملی در مسابقات کافا دچار ساده انگاری شد/ جوانگرایی را بعد از بازی با انگلیس باید شروع می‌کردند
شکست برزیل و آرژانتین در مقدماتی جام جهانی در آمریکای جنوبی/ صعود تاریخی بولیوی به پلی آف
پیروزی مقتدرانه توخل با انگلیس، برد پرزحمت پرتغال و فرانسه و آتش بازی هالند و نروژ
اخراج برندگان یزدانی و مهمدی از تیم ملی کشتی بلغارستان؟
نکات خواندنی از والیبال قهرمانی جهان
تیم ملی و مشکلات نسل تازه فوتبال ایران
حدادی احترامی برای پرتاب دیسک بانوان قائل نمی‌شود/ من و محروقی در لیگ دوومیدانی شرکت نکردیم
ادامه بُرد‌های حبیبی‌نژاد در بوکس قهرمانی جهان؛ حدف کاظمی
روانخواه: در فرصت کم به بهترین سطح رسیدیم
گلزن تیم فوتبال امید ایران بهترین بازیکن دیدار با امارات شد
لیست نهایی تیم ملی فوتسال برای انتخابی جام ملت‌های آسیا اعلام شد
تساوی طباطبایی و فیروزجا در گرند سوئیس؛ مقصودلو متوقف شد و صدرنشین ماند
امید‌های فوتبال ایران به مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا صعود کردند
تیم ملی سومو عازم تایلند شد
ملی‌پوشان شمشیربازی به خط شدند؛ نظارت بریوکوف روی سابر ایران
پیروزی تیم ملی والیبال ایران مقابل اسلوونی