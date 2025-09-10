تیم ملی والیبال ایران در یک دیدار تدارکاتی و پیش از آغاز مسابقات قهرمانی جهان مقابل آلمان پیروز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم‌های ملی والیبال ایران و آلمان پیش از آغاز مسابقات قهرمانی جهان در فیلیپین یک دیدار تدارکاتی برگزار کردند که این دیدار با نتیجه سه بر دو به سود ایران پایان رفت.

این دیدار پشت در‌های بسته برگزار شد.

نتیجه این دیدار به شرح زیر است:

ایران ۳ - آلمان ۲

ست اول: ۲۵ بر ۲۰ به سود ایران

ست دوم: ۲۵ بر ۲۰ به سود آلمان

ست سوم: ۲۵ بر ۲۳ به سود ایران

ست چهارم: ۲۶ بر ۲۴ به سود آلمان

ست پنجم: ۱۵ بر ۱۲ به سود ایران

بیست و یکمین دوره رقابت‌های والیبال قهرمانی مردان جهان از ۲۱ شهریور تا ۶ مهرماه ۱۴۰۴ در فیلیپین برگزار خواهد شد و ۳۲ تیم در هشت گروه چهار تیمی در مرحله مقدماتی با هم به رقابت می‌پردازند.

تیم ایران هم با فیلیپین، مصر و تونس هم‌گروه است.