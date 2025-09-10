مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد، از برگزاری جشن‌های باشکوه سالروز میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) در مناطق مختلف استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان فلاحتی- حجت الاسلام علیرضا نجیمی مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد ضمن تبریک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)  و هفته وحدت گفت: مردم همیشه در صحنه و ولایتمدار استان یزد با در دست داشتن پرچم های رنگارنگ در حال شادمانی به مناسبت سالروز میلاد خجسته حضرت رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع ) هستند.

وی افزود: همزمان با میلاد پیامبر اکرم (ص) آیین نورافشانی و ندای لبیک یا رسول الله و یا محمد(ص) در شب میلاد ختمی مرتبت محمد مصطفی (ص) در مناطق مختلف شهری و روستایی استان یزد طنین انداز شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد گفت: در خجسته میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) آئین‌های جشن و سرور در اماکن مقدس، مساجد و حسینیه‌های استان یزد در حال برگزاری است و تا فردا شب ادامه دارد.

حجت الاسلام نجیمی افزود: هفته وحدت یادآور همبستگی و اتحاد امت اسلامی در مسیر تحقق جامعه‌ای سرشار از صلح و معنویت است.

حضرت محمد (ص) در روز هفدهم ماه ربیع الاول در مکه معظمه به دنیا آمد و این روز یکی از اعیاد بزرگ مسلمانان جهان است و آنها این روز را جشن می‌گیرند.

حضرت محمد مصطفی (ص) مشهور به محمد امین، آخرین پیامبر الهی و از نسل حضرت ابراهیم (ع) که در ۴۰ سالگی به پیامبری مبعوث شد و به مدت ۲۳ سال عهده دار این مسئولیت بودند.

امام جعفر صادق (ع) هفدهم ربیع الاول در شهر مدینه به دنیا آمدند. ایشان به رئیس مذهب جعفری و همین‌طور رئیس مذهب شیعه مشهور هستند.

امام جعفر صادق (ع) از مقطع مهم زمانی که خلافت بنی‌امیه به بنی‌عباس تغییر می‌کرد و بنی‌امیه درگیر جنگ‌های داخلی بود از این فرصت برای تربیت شاگردان بسیاری استفاده کردند.



