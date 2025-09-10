باشگاه خبرنگاران جوان - تاماکولو واتارا در حاشیه نوزدهمین نمایشگاه ایران‌پلاست گفت: ظرفیت بالایی برای همکاری بین شرکت‌های ایرانی و فعالان صنایع پلاستیک و پلیمر در ساحل عاج وجود دارد.

وی با اشاره به سابقه بازدید از نمایشگاه ایران‌پلاست افزود: نخستین بار بود که در جریان این رویداد بین‌المللی، گفت‌وگویی مستقیم با یکی از مقام‌های ارشد وزارت نفت (حسن عباس‌زاده، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی) داشتم.

سفیر ساحل عاج در ایران ابراز امیدواری کرد: این گفت‌و‌گو زمینه‌ساز گسترش روابط دوجانبه در حوزه‌های صنعتی و انرژی باشد.

واتارا با اشاره به آغاز تولید نفت در ساحل عاج بیان کرد: ساحل عاج به‌تازگی موفق به راه‌اندازی تولید نفت شده و در این مسیر، نیاز فراوانی به بهره‌گیری از دانش فنی و تجربیات شرکت‌های ایرانی دارد.

وی صنعت پتروشیمی ایران را برخوردار از سابقه‌ای غنی و ظرفیت‌های قابل توجه دانست که می‌تواند در توسعه زیرساخت‌های انرژی ساحل عاج نقش‌آفرین باشد.

واتارا با اشاره به مذاکرات با معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی اظهار کرد: وی شناخت دقیقی از وضع اقتصادی و نیاز‌های کشور ساحل عاج داشت و این موضوع موجب خرسندی من شد.

سفیر ساحل عاج در ایران ادامه داد: قرار است در آینده نزدیک نشستی رسمی‌تر بین دو طرف برگزار شود که احتمال امضای تفاهم‌نامه همکاری هم در آن مطرح خواهد بود.

واتارا همچنین از برنامه‌ریزی برای دعوت از هیأتی از ایران برای سفر به ساحل عاج خبر داد تا ضمن دیدار با مقام‌های دولتی این کشور، زمینه‌های همکاری در صنایع نفت، پتروشیمی و صنایع پایین‌دستی بررسی شود.

وی با تأکید بر نیاز ساحل عاج به توسعه پالایشگاه‌ها و تأسیسات ذخیره‌سازی گفت: ما به‌طور جدی به دنبال همکاری با ایران در زمینه ساخت و بازسازی پالایشگاه‌ها هستیم.

سفیر ساحل عاج در تهران گفت: پالایشگاه شهر ابیجان پیش از انقلاب اسلامی ایران از سوی کارشناسان ایرانی احداث شده بود و اکنون هم امیدواریم در احیا و راه‌اندازی دوباره آن از توان فنی متخصصان ایرانی بهره‌مند شویم.

واتارا آینده روابط اقتصادی و صنعتی ایران و ساحل عاج را امیدوارکننده توصیف و بر ضرورت ارتقای سطح همکاری‌ها در حوزه انرژی تأکید کرد.

منبع: شرکت ملی صنایع پتروشیمی