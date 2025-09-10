باشگاه خبرنگاران جوان - قیمت خودرو در بازار آزاد امروز چهارشنبه ۱۹ شهریور ماه بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته در سایتهای خرید و فروش خودرو به شرح زیر است:
قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد
|مدل خودرو
|قیمت به تومان
|پژو پارس XU7P 1403
|۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰
|پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۳ - بازار
|
۷۶۰،۰۰۰،۰۰۰
|پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ - بازار
|۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰
|پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۳ - بازار
|۱،۱۱۰،۰۰۰،۰۰۰
|پژو ۲۰۷ دندهای TU5- ۱۴۰۳- ایرانخودرو - بازار
|۸۴۰،۰۰۰،۰۰۰
|تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۳ - بازار
|۱،۱۴۰،۰۰۰،۰۰۰
|تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۲ - بازار
|۹۶۰,۰۰۰،۰۰۰
|رانا پلاس ۱۴۰۳ - ایرانخودرو - بازار
|۷۷۰،۰۰۰،۰۰۰
|دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۳ - بازار
|۱،۱۸۰،۰۰۰،۰۰۰
|دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۴ - ایرانخودرو - بازار
|۱،۲۲۵،۰۰۰،۰۰۰
|دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو ساده مدل ۱۴۰۳ - بازار
|۱،۰۶۵،۰۰۰،۰۰۰
|ام وی ام X22PRO دندهای ۱۴۰۳ - بازار
|۱،۰۸۵،۰۰۰،۰۰۰
|اطلس G دندهای ۱۴۰۳ - بازار
|۶۳۰،۰۰۰،۰۰۰
|پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار
|۴۳۰،۰۰۰،۰۰۰
|ساینا S دندهای بنزینی مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار
|۵۴۵،۰۰۰،۰۰۰
|سمند سورن پلاس EF7 بنزینی ۱۴۰۳ - بازار
|۸۹۰،۰۰۰،۰۰۰
|آریسان ۲ مدل ۱۴۰۳ - بازار
|۶۳۰،۰۰۰،۰۰۰
|چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ - بازار
|۲،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰
|شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ - بازار
|۹۷۰،۰۰۰،۰۰۰
|کوییک دندهای S مدل ۱۴۰۴ - بازار
|۵۴۰،۰۰۰،۰۰۰