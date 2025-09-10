باشگاه خبرنگاران جوان - تیم منصف نماینده باشگاهی ایران در نخستین دیدار خود در مسابقات بین‌المللی رولبال عمان به مصاف تیمی از کشور میزبان رفت.

در این دیدار نماینده باشگاهی ایران کار چندان سختی نیست و توانست در هر ۲ نیمه، قدرت خود را به حریف دیکته کند و در پایان با نتیجه پر گل ۱۹ بر صفر به برتری برسد.

نماینده ایران در دومین دیدار خود در مرحله مقدماتی تا ساعاتی دیگر به مصاف تیم سلاله دیگر نماینده کشور میزبان می‌رود.

تیم منصف در مرحله مقدماتی با نمایندگانی از کشورهای عمان و امارات همگروه است.

سینا تاجیک،سهیل بهرمانی، اوکتای نوید،امید داوری، رادین مجرین، سید محسن سید عاشور، علی دیانت، سلمان عربی، امیر محمد سهیلی بخش، محمد عسگری و امیر حسین فرخی اعضای این تیم را تشکیل می‌دهند.مربیگری تیم منصف هم بر عهده سینا صفی‌یاری است.