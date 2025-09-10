باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی والیبال ایران در آخرین دیدار دوستانه خود در پنجگانه تدارکاتی قبل از آغاز رقابتهای قهرمانی مردان جهان موفق به شکست آلمان شد تا در بهترین شرایط ممکن آماده شروع مسابقات شود.
یوسف کاظمی مدافع میانی تیم ملی والیبال ایران درباره این مسابقه اظهار داشت: خدا را شاکرم که بازی امروز با برد ایران تمام شد. تیم آلمان از مهرههای خیلی خوبی برخوردار است و قطر پاسور با تجربهای داشت. بازیکنان ایران شناخت کاملی از این بازیکن داشتند. شرایط تیم ایران خدا را شکر رفته رفته و بازی به بازی بهتر میشود و به اهداف سرمربی نزدیک میشویم.
او ادامه داد: تیم ایران در حال حاضر خیلی خوب و با سیستم بازی میکند و در آینده نیز شرایط ایدهآلتر نیز میشود. تیم آلمان هم خوب بازی کرد، چون بازیکنان خوبی دارد، پاسور باتجربه دارد و قطر پاسور این تیم از بازیکنان باتجربه والیبال در جهان است. در مجموع خیلی خوب کار کردیم و در ستهای که با برد ایران همراه بود، والیبال را به نحو احسن انجام دادیم.
کاظمی با بیان اینکه تیم ایران به شرایط آرمانی برای مسابقات قهرمانی جهان نزدیک میشود، تصریح کرد: امیدوارم با توجه به اینکه مسابقه با آلمان یعنی آخرین بازی تدارکاتی هم با برد تمام شد، در قهرمانی جهان یک تیم ایده آل و یک دست باشیم و به اهداف سرمربی برسیم و با خوش رنگترین مدال به ایران برگردیم.
مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان از ۲۱ شهریور تا ۶ مهرماه با ۶۶ دیدار در مانیل پیگیری خواهد شد. تیم ملی والیبال ایران در گروه نخست مرحله مقدماتی این رقابتها به ترتیب با تیمهای مصر (۲۳ شهریور)، تونس (۲۵ شهریور) و فیلیپین (۲۷ شهریور) دیدار خواهد کرد.