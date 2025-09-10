رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: براساس آمار سال گذشته ۱۶ میلیون تن گندم تولید شد که امسال بواسطه شرایط اقلیمی، میزان تولید نسبت به سال قبل ۵ میلیون تن کاهش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - عطااللّه هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: براساس آمار از ابتدای فصل برداشت تاکنون بیش از ۷ میلیون و ۷۰۰ هزارتن گندم با ارزش ۱۵۸ همت از کشاورزان خریداری شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۵ درصد کاهش داشته است.

وی از پرداخت ۹۵ درصد مطالبات گندمکاران خبر داد و گفت: بیش از ۱۵۰ همت مطالبات گندمکاران پرداخت شده است.

هاشمی ادامه داد: مسئولان قول داده بودند که تا پایان هفته گذشته مطالبات کشاورزان به طور کامل پرداخت شود که متاسفانه این وعده عملیاتی نشد.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت:بنابر آمار سال گذشته ۱۶ میلیون تن گندم تولید شد که خرید تضمینی به ۱۲.۵ میلیون تن رسید و امسال بواسطه شرایط اقلیمی و از بین رفتن ۸۵ درصد مزارع دیم، تولید گندم به ۱۱ میلیون تن و خرید تضمینی ۷ میلیون و ۷۰۰ هزارتن رسید.