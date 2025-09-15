دبیر انجمن پرورش دهندگان قارچ از توزیع روزانه ۴۵۰ تا ۵۵۰ تن قارچ در سطح کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - نیما باغبانی دبیر انجمن پرورش دهندگان قارچ گفت: در سنوات گذشته عرضه محصولات پروتئینی نظیر گوشت قرمز و مرغ اثر مستقیمی بر مصرف و میزان قارچ می گذاشت، اما در شرایط کنونی قارچ جایگاه خود را در سبد خانوار پیدا کرده است که براین اساس قیمت گوشت و مرغ اثر معناداری بر قارچ ندارد.

به گفته وی، در فصل تابستان بدلیل مشکلات قطعی برق و کمبود گازوئیل، میزان تولید قارچ ۵۰ درصد ناشی از شرایط غیرقابل پیش بینی کاهش یافت و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه منجر به نگرانی هایی برای تولیدکنندگان به همراه داشت، از این رو انتظار می رود در اواسط پاییز میزان کاهش تولید به مرور افزایش یابد.

باغبانی از تولید و توزیع روزانه ۴۵۰ تا ۵۵۰ تن قارچ در سطح کشور خبر داد و گفت:  برآوردها حاکی از آن است که تولید روزانه قارچ در نیمه دوم سال به ۸۰۰ تا ۹۰۰ تن برسد و از طرفی تقاضا در بازارهای داخل و خارجی افزایش می یابد، کشورهای مقاصد صادراتی با شروع فصل گرما، قارچ مصرف نمی کنند و با آغاز فصل سرما و تغییر ذائقه، تقاضا برای خرید افزایش می یابد.

دبیر انجمن پرورش دهندگان قارچ با اشاره به آینده بازار بیان کرد: برآوردها حاکی از آن است که با افت قیمت نامحسوسی مواجه شویم و مجدد شرایط به روال عادی باز می گردد. گفتنی است عمده صادرات قارچ ۲۰ درصد در نیمه نخست سال و ۸۰ درصد نیمه دوم سال است که امسال به سبب جنگ تحمیلی ۲۰ درصد محقق نشد، از این رو پیش بینی می شود در صورتی که تنش منطقه ای ایجاد نشود، در نیمه دوم سال ۵ تا ۸ هزارتن قارچ صادر شود.

وی ادامه داد: با توجه به کاهش تولید، واحدهای صنفی برمبنای شرایط منطقه اقدام به عرضه قارچ با نرخ های متفاوت کردند، اما با بازگشت تولید به روال عادی، مغازه داران نمی توانند با قیمت های بالا اقدام به فروش محصول کنند.

باغبانی عرضه قارچ با قیمت ۳۵۰ هزارتومان در خرده فروشی ها را تخلف و گرانفروشی دانست و گفت: قیمت ها به مرور روبه کاهش است تا قیمت در بازار تثبیت شود به طوریکه مصرف کننده با قیمت مناسب خریداری و تولیدکننده به سود منطقی و معقولی دست یابد. گفتنی است قیمت منطقی هرکیلو قارچ ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزارتومان است.

وی تصریح کرد: برآوردها برآن است که با شرایط فعلی امسال تولید قارچ ۲۲۰ تا ۲۲۵ هزارتن برسد.

برچسب ها: تولید قارچ ، بازار قارچ ، قیمت قارچ
