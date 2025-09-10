باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - مراسم افتتاحیه نمایشگاههای پاییزه و مدارس استان البرز با حضور مسئولان استانی و شهرستانی در محل ورزشگاه انقلاب بلوار باغستان کرج برگزار شد.
در این دوره، ۱۲ نمایشگاه در سطح استان البرز دایر شده که ۶ نمایشگاه آن در شهرستان کرج فعال است و نمایشگاه بلوار باغستان به صورت نمادین به نمایندگی از سایر نمایشگاهها افتتاح شد.
این نمایشگاهها با مشارکت گسترده اصناف و واحدهای صنفی، کالاهای اساسی و اقلام موردنیاز شهروندان را با تخفیف ۱۵ تا ۳۰ درصدی نسبت به قیمت بازار عرضه میکنند.
از ویژگیهای مهم نمایشگاه امسال، اختصاص غرفههای ویژه برای عرضه مستقیم کالاهای اساسی در بخش تنظیم بازار است. در این غرفهها مرغ و گوشت دولتی با همان نرخ مصوب فروشگاههای زنجیرهای رفاه عرضه میشود تا ضمن حمایت از مصرفکنندگان، تعادل در بازار اقلام پرمصرف نیز برقرار شود.
مهدی مهرور، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان کرج در حاشیه افتتاحیه، با تأکید بر اهمیت برگزاری نمایشگاههای فصلی گفت:هدف اصلی از برگزاری این نمایشگاهها، ایجاد دسترسی آسان و مقرون بهصرفه برای خانوادهها، بهویژه در آستانه بازگشایی مدارس است. تلاش مجموعه فرمانداری و دستگاههای متولی، تأمین آرامش بازار و حمایت از اقشار مختلف جامعه میباشد.
نمایشگاههای پاییزه و مدارس در سطح شهرستان کرج تا روزهای آینده ادامه خواهد داشت و شهروندان میتوانند با حضور در این مراکز، مایحتاج خود را با قیمت مناسب تهیه کنند.