رئیس دادگستری شوشتر از رفع تصرف بیش از ۵ هکتار از اراضی دولتی در این شهرستان خبر داد.  

باشگاه خبرنگاران جوان ـ وحید خندانی رئیس دادگستری شوشتر  گفت:  مساحت این اراضی ۵۵ هزار متر و ارزش ریالی تقریبی آنها  ۲۵ هزار میلیارد ریال برآورد شده است.

او افزود: این رفع تصرف در شهر شرافت و با حضور جانشین دادستان و سایر مسئولان مربوطه انجام شد و اراضی مذکور به دولت بازگشت داده شد.  

 

رئیس دادگستری شوشتر  با هشدار به زمین‌خواران، گفت: هرگونه تعدی به اراضی ملی و دولتی و تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی پیگرد قانونی دارد و وفق قانون با متخلفان برخورد می‌شود.

منبع: دادگستری خوزستان 

برچسب ها: رفع تصرف اراضی ، اراضی دولتی
