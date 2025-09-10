رئیس دادگستری شوشتر از رفع تصرف بیش از ۵ هکتار از اراضی دولتی در این شهرستان خبر داد.  

باشگاه خبرنگاران جوان ـ وحید خندانی رئیس دادگستری شوشتر گفت: مساحت این اراضی ۵۵ هزار متر و ارزش ریالی تقریبی آنها ۲۵ هزار میلیارد ریال برآورد شده است.

او افزود: این رفع تصرف در شهر شرافت و با حضور جانشین دادستان و سایر مسئولان مربوطه انجام شد و اراضی مذکور به دولت بازگشت داده شد.

رئیس دادگستری شوشتر با هشدار به زمین‌خواران، گفت: هرگونه تعدی به اراضی ملی و دولتی و تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی پیگرد قانونی دارد و وفق قانون با متخلفان برخورد می‌شود.

منبع: دادگستری خوزستان