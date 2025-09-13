باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علی احسان ظفری مدیرعامل اتحادیه تعاونی های لبنی با بیان اینکه خبری از توزیع شیرمدارس برای سال تحصیلی جدید نیست، گفت: شنیده ها حاکی از آن است که امسال توزیع شیرمدارس قرار است انجام شود، اما باید برای تحقق این امر زودتر اقدام می کردند.

به گفته وی، دولت برای توزیع شیرمدارس باید با تشکل ها جلساتی در خصوص قیمت شیر برگزار می کردند که متاسفانه این امر‌محقق نشد و در سنوات گذشته اتخاذ چنین تصمیماتی موجب شد که توزیع شیرمدارس آسیب ببیند.

ظفری ادامه داد: اگر مسئولان بدنبال آن است که طرح توزیع شیرمدارس همزمان با بازگشایی مدارس اجرا شود، از چندماه قبل باید در این خصوص جلسات برگزار و تعیین تکلیف شود.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های لبنی با بیان اینکه توزیع شیرمدارس ۵ درصد بر سرانه مصرف لبنیات اثر گذار است، گفت: براساس آمار سرانه مصرف لبنیات به ۴۵ کیلو رسیده که توزیع شیرمدارس یکی از راهکارهای ارتقای سرانه مصرف لبنیات است.