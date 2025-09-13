مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی گفت: با توجه به آنکه زمان زیادی تا بازگشایی مدارس باقی نمانده، تاکنون جلسه‌ای در خصوص توزیع شیرمدارس برگزار نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علی احسان ظفری مدیرعامل اتحادیه تعاونی های لبنی با بیان اینکه خبری از توزیع شیرمدارس برای سال تحصیلی جدید نیست، گفت: شنیده ها حاکی از آن است که امسال توزیع شیرمدارس قرار است انجام شود، اما باید برای تحقق این امر زودتر اقدام می کردند.

به گفته وی، دولت برای توزیع شیرمدارس باید با تشکل ها جلساتی در خصوص قیمت شیر برگزار می کردند که متاسفانه این امر‌محقق نشد و در سنوات گذشته اتخاذ چنین تصمیماتی موجب شد که توزیع شیرمدارس آسیب ببیند.

ظفری ادامه داد: اگر مسئولان بدنبال آن است که طرح توزیع شیرمدارس همزمان با بازگشایی مدارس اجرا شود، از چندماه قبل باید در این خصوص جلسات برگزار و تعیین تکلیف شود.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های لبنی با بیان اینکه توزیع شیرمدارس ۵ درصد بر سرانه مصرف لبنیات اثر گذار است، گفت: براساس آمار سرانه مصرف لبنیات به ۴۵ کیلو رسیده که توزیع شیرمدارس یکی از راهکارهای ارتقای سرانه مصرف لبنیات است.

برچسب ها: توزیع شیرمدارس ، قیمت شیر خام
خبرهای مرتبط
امسال شیرمدارس توزیع می‌شود؟
قیمت تضمینی شیر خام در سال ۱۴۰۴ ابلاغ شد
با گذشت ۶ ماه از آغاز سال تحصیلی؛
خبری از توزیع شیرمدارس نیست
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پیش‌فروش محصولات سایپا از فردا آغاز می‌شود
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۲ شهریور ۱۴۰۴
افزایش دمای هوا از پایان هفته
خاموش شدن گازهای فلر تا پایان سال ۱۴۰۵ ‌
معاون وزیر نفت: تولید روزانه ۱۲۰ هزار بشکه نفت محقق شد
اعلام آمادگی بیش از ۷۰ شرکت برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های انرژی خورشیدی+ فیلم
پرداخت ۹۷ درصد مطالبات کلزاکاران/ پیش بینی تولید ۴۰ هزار تن دانه سویا
رشد ۳۲۰ درصدی تعرفه برق صنایع در سال‌های اخیر
حذف واسطه‌ها و ایجاد زنجیره هوشمند راه حلی برای عرضه گوشت با قیمت واقعی
اعلام نتایج چهاردهمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی
آخرین اخبار
معاون وزیر نفت: تولید روزانه ۱۲۰ هزار بشکه نفت محقق شد
رشد ۳۲۰ درصدی تعرفه برق صنایع در سال‌های اخیر
افزایش دمای هوا از پایان هفته
مراسم قرعه‌کشی پایانی پویش کاهش ۱۰درصدی مصرف انرژی برگزار شد
پیش‌فروش محصولات سایپا از فردا آغاز می‌شود
صرفه جویی ۱.۷ میلیارد متر مکعب گاز در قالب طرح‌های بهینه‌سازی مصرف
برگزاری جلسه مشترک رئیس سازمان اداری با وزیر جهاد کشاورزی
اعلام نتایج چهاردهمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۲ شهریور ۱۴۰۴
پرداخت ۹۷ درصد مطالبات کلزاکاران/ پیش بینی تولید ۴۰ هزار تن دانه سویا
حذف واسطه‌ها و ایجاد زنجیره هوشمند راه حلی برای عرضه گوشت با قیمت واقعی
خاموش شدن گازهای فلر تا پایان سال ۱۴۰۵ ‌
اعلام آمادگی بیش از ۷۰ شرکت برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های انرژی خورشیدی+ فیلم
تولید لبنیات ۱۰ درصد کاهش یافت
علت تاخیر در تحویل خودرو‌ها توسط خودروسازان مشخص شد+فیلم
استفاده از ارز صادراتی برای واردات تصویب شد
عرضه خودرو در بورس؛ منافع احتمالی تولیدکنندگان در گرو زیان خالص مردم
هوشمند سازی خدمات تنها ۲۲ درصد از دستگاه‌های اجرایی+ فیلم
۱۶۱ قطعه مصنوع طلای غیراستاندارد در فروشگاه‌های اینترنتی شناسایی شد
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۲۲ شهریور ماه
دریافت اطلاعات دقیق از نقل و انتقالات در حوزه تراکنش بانکی از طریق اتصال به سامانه املاک
ایران و اوپک در گذر زمان؛ روایتی از ۶۵ سال فراز و فرود
مخازن پر نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند بزرگترین نیروگاه سیکل ترکیبی کشور برای زمستان+ فیلم
پایان تعمیرات اساسی سکو‌های فاز‌های ۹ و ۱۰ پارس جنوبی
مخالف واردات خودرو نیستیم
لزوم طراحی پروژه‌های عمرانی در بستر توسعه منطقه‌ای و مشارکت بخش خصوصی
آغاز احداث نیروگاه خورشیدی ۷ مگاواتی در مجاورت بزرگترین نیروگاه حرارتی کشور
اختلاف قیمت ۱۵ هزار میلیارد تومانی ایران خودرو در صنعت خودرو سازی/ کاهش ۱۹ درصدی تولید خودرو
افزایش هزار و ۲۹۷ واحدی شاخص کل بورس
افزایش ۵۰ درصدی پرواز‌های عبوری از آسمان ایران در اولویت پروژه‌های فرودگاهی