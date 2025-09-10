باشگاه خبرنگاران جوان ـ محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در شبکه ایکس با اشاره به حمله رژیم صهیونیستی به دفتر حماس در قطر، نوشت: ایران حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به قطر را محکوم می‌کند و قاطعانه و پایدار در کنار این کشور دوست و برادر، چه دولت و چه ملت آن، می‌ایستد.

دوحه اولین پایتخت یک کشور اسلامی نبود که مورد حمله این نهاد قرار گرفت و آخرین هم نخواهد بود. بیش از هر زمان دیگری آشکار شده است که تضمین‌های امنیتی آمریکا چیزی جز دروغ نیست و تنها راه پیش رو، اتحاد علیه این نازی‌های قرن بیست و یکم است. اولین سنگر برای متوقف کردن ماشین جنگی صهیونیستی امروز، غزه است.