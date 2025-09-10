مهاجم مصری منچسترسیتی دربی شهر منچستر را از دست داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتبال مصر شب گذشته در گروه A مرحله انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ در قاره آفریقا مقابل بورکینا فاسو با تساوی بدون گل متوقف شد.
عمر مرموش ستاره مصری تیم فوتبال منچسترسیتی در دقیقه ۹ به دلیل مصدومیت از بازی خارج شد تا مصری ها یک ستاره ارزشمند خود را از دست بدهند و سیتیزنها نیز نگران وضعیت او در ادامه فصل باشند.
باشگاه منچسترسیتی امروز چهارشنبه نوزدهم شهریور با انتشار بیانیهای رسمی در خصوص آخرین وضعیت مهاجم مصریاش اعلام کرد: عمر مرموش از ناحیه زانو دچار مصدومیت شده است و نتایج اولیه اسکنهای صورت گرفته نشان داد که او در دربی منچستر که قرار است روز یکشنبه برگزار شود، در دسترس نخواهد بود و اکنون برای ارزیابی بیشتر وضعیت مصدومیتش و شروع دوره نقاهت به منچستر باز خواهد گشت.
منچسترسیتی در هفته چهارم لیگ برتر فوتبال انگلیس روز یکشنبه بیست و سوم شهریور از ساعت ۱۹ به وقت تهران در ورزشگاه خانگی اش اتحاد به مصاف رقیب همشهری منچستریونایتد میرود.