شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در تحویل خودروی سهند توسط شرکت پارس خودرو ابراز نگرانی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - یکی از چالش‌های اساسی که پیش روی مشتریان قرار دارد، تحویل خودرو در موعد مقرر است که اغلب شرکت‌های خودروساز نمی‌توانند بر سر وعده‌ای که به خریداران دادند بمانند. خودروی سهند یکی از محصولات شرکت پارس خودرو است. اما این روز‌ها تاخیر در تحویل این خودرو متقاضیان را با چالش‌هایی همراه کرده است.
این معضل موجب شد تا شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی این ماجرا شود.

متن پیام شهروندخبرنگار
سلام من در بیست خرداد ماه ۱۴۰۳ با پیش پرداخت ۲۳۱ میلیون تومان سهند اس ثبت‌نام نمودم بعد از گذشت حدود ۱۴ ماه دعوت نامه تکمیل وجه ارسال و مبلغ خودرو به روز محاسبه و دریافت کردم و هم سود مشارکت ۱۴ ماهه و هم سود تأخیر را یک طرفه که قرارداد هم داشتم شرکت سایپا باطل کرده است و تاکنون هم خودرو تحویل نگرفتم و هیچ نهادی و ارگانی هم جواب گو نیست. پیگیری‌های من به نتیجه نرسید.

 

