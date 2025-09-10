باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

خرید گل در روز عید + فیلم

گزارشی از شور و اشتیاق مردم در گلفروشی‌ها و آماده شدن برای یک جشن بزرگ را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ با فرا رسیدن اعیاد ربیع الاول مردم در حال تدارک برگزاری جشن های خودشان هستند.

این روزها بخصوص قنادی و گل فروشی ها مملو از مشتریانی است که در حال خرید برای مراسم یا مهمانی‌هایشان هستند.

مطالب مرتبط
خرید گل در روز عید + فیلم
young journalists club

گل‌آرایی حرم مطهر رضوی به مناسبت میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) + فیلم

خرید گل در روز عید + فیلم
young journalists club

لزوم وحدت شیعه و سنی در کلام رهبر معظم انقلاب + فیلم

خرید گل در روز عید + فیلم
young journalists club

نمایش اتحاد بی نظیر اقوام ایران در یک جشن + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
حرم ۶۰ هزارمتری امام رضا (ع) این‌گونه خنک و مطبوع می‌شود + فیلم
۱۳۸۵

حرم ۶۰ هزارمتری امام رضا (ع) این‌گونه خنک و مطبوع می‌شود + فیلم

۱۹ . شهريور . ۱۴۰۴
حمله مجدد اسرائیل به کاروان دریایی کمک‌رسانی برای غزه + فیلم
۱۰۹۴

حمله مجدد اسرائیل به کاروان دریایی کمک‌رسانی برای غزه + فیلم

۱۹ . شهريور . ۱۴۰۴
بیانات رهبر معظم انقلاب درباره اقتدا به نبی مکرم اسلام (ص) در زندگی فردی و اجتماعی + فیلم
۱۰۸۷

بیانات رهبر معظم انقلاب درباره اقتدا به نبی مکرم اسلام (ص) در زندگی فردی و اجتماعی + فیلم

۱۹ . شهريور . ۱۴۰۴
گل‌آرایی حرم مطهر رضوی به مناسبت میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) + فیلم
۸۲۱

گل‌آرایی حرم مطهر رضوی به مناسبت میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) + فیلم

۱۹ . شهريور . ۱۴۰۴
آوارگان، بی‌پناه در مرکز غزه؛ بمباران آخرین پناهگاه‌ها + فیلم
۷۸۴

آوارگان، بی‌پناه در مرکز غزه؛ بمباران آخرین پناهگاه‌ها + فیلم

۱۹ . شهريور . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.