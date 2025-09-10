سرمربی تیم ملی والیبال ایران گفت: نباید هیچ تیمی را دست کم گرفت، اما ترجیح می‌دهم تمرکز روی سطح بازی خودمان باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روبرتو پیاتزا سرمربی تیم ملی والیبال ایران پس از پیروزی مقابل آلمان در دیداری دوستانه اظهار داشت: تیم برای ورود به تورنمنت قهرمانی جهان باید آماده‌تر از همیشه باشد و تمرکز را بر اجرای سطح واقعی خود بگذارد. مسابقه با آلمان پنجاه‌پنجاه بود. نگاه من همیشه به نیمه پر لیوان است و سعی می‌کنم تصویر را نه خالی بلکه کامل ببینم.

او با تاکید بر این‌که باید دوباره پیشرفت کنیم، تصریح کرد: شروع بازی با آلمان عادی بود و در ست دوم اشتباهات زیادی داشتیم به ویژه ابتدای ست که جلو بودیم و می‌توانستیم اختلاف را بیشتر کنیم، اما کامل نبودیم؛ آن‌طور که در ذهن من است.

پیاتزا با اشاره به اهمیت دیدار‌های تدارکاتی ادامه داد: چنین مسابقاتی قبل از تورنمنت‌های بزرگ خیلی مهم‌اند. این آخرین بازی پیش از رویداد اصلی ایران بود. فردا استراحت می‌کنیم، چون باید ریکاوری داشته باشیم و پس‌فردا صبح تمرین یک‌ساعته در زمین اصلی داریم. اما باید آماده باشیم، آماده، آماده، آماده.

سرمربی تیم ملی والیبال ایران درباره نخستین مسابقه ایران در قهرمانی جهان با مصر، با اشاره به تغییر پاسور تیم حریف و شرایط مسابقه افزود: ترجیح می‌دهم تمرکزمان روی خودمان باشد. باید در سطح خودمان بازی کنیم. باید به همه نشان دهیم که فقط به هر توپ فکر می‌کنیم و بقیه چیز‌ها به‌راحتی تبدیل به مواردی می‌شوند که به آنها نیاز نداریم، این قانون ساده برای تیم ایران است.

او تاکید کرد: نباید هیچ حریفی را دست‌کم گرفت. در بازی ایران مقابل کانادا در المپیک چه اتفاقی افتاد. هیچ بازی‌ای پیش از شروع آسان نیست. باید بازی کنیم و بعد در پایان می‌شود گفت این یکی سخت بود یا نه. اکنون فقط باید کار خودمان را انجام بدهیم.

مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان از ۲۱ شهریور تا ۶ مهرماه با ۶۶ دیدار در مانیل پیگیری خواهد شد. تیم ملی والیبال ایران در گروه نخست مرحله مقدماتی این رقابت‌ها به ترتیب با تیم‌های مصر (۲۳ شهریور)، تونس (۲۵ شهریور) و فیلیپین (۲۷ شهریور) دیدار خواهد کرد.

تبادل نظر
