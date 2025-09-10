پلیس نپال اعلام کرد که بیش از ۱۳۵۰۰ زندانی در جریان اعتراضات ضد دولتی این هفته از زندان‌های سراسر کشور فرار کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - پلیس نپال روز چهارشنبه اعلام کرد که بیش از ۱۳۵۰۰ زندانی در جریان اعتراضات ضد دولتی این هفته از زندان‌های سراسر کشور فرار کرده‌اند.

بینود گیمیره، سخنگوی پلیس نپال به خبرگزاری فرانسه گفت: «دیروز سه پلیس جان باختند و بیش از ۱۳۵۰۰ زندانی از زندان‌های سراسر کشور فرار کرده‌اند.»

سربازان نپالی روز چهارشنبه در خیابان‌های کاتماندو گشت‌زنی کردند و پس از آنکه معترضان پارلمان را به آتش کشیدند و نخست‌وزیر را در بدترین خشونت دو دهه اخیر این کشور هیمالیایی مجبور به استعفا کردند، به دنبال برقراری نظم بودند.

اعتراضات روز دوشنبه در پایتخت نپال علیه ممنوعیت دولت بر رسانه‌های اجتماعی و فساد آغاز شد، اما پس از سرکوب مرگباری که حداقل ۲۵ کشته بر جای گذاشت، به فوران خشم در سراسر کشور تبدیل شد و ساختمان‌های دولتی به آتش کشیده شدند.

سقوط سریع به ورطه هرج و مرج بسیاری را شوکه کرد و ارتش نپال نسبت به «فعالیت‌هایی که می‌تواند کشور را به سمت ناآرامی و بی‌ثباتی سوق دهد» در این کشور ۳۰ ​​میلیون نفری هشدار داد.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: نپال ، اعتراضات
خبرهای مرتبط
آتش اعتراضات در نپال چگونه شعله‌ور شد؟
اعتراضات نپال به مرز با هند کشیده شد
تخلیه مقامات نپالی با بالگرد نظامی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حمله رژیم صهیونیستی به قطر؛ دوحه در آتش فریب
روایت گروسی از گام مهم در مذاکرات با ایران؛ انتقاد تند تهران از رویکرد آژانس
حامیان فلسطین ضیافت شام ترامپ را بهم زدند+ فیلم
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به دوحه؛ ترور نافرجام رهبران حماس و ورود بحران به مرحله منطقه‌ای
اسرائیل به آمریکا: عملیات در قطر شکست خورد
دومین حمله به ناوگان مقاومت در راه غزه
نیرو‌های مسلح یمن: هدف‌های حساسِ اطراف قدس را با موشک هدف قرار دادیم
عراق جزئیات آزادی یک جاسوس اسرائیلی را اعلام کرد!
انتقاد مقام صهیونیست از زمانبندی حمله به قطر
سایه‌های فریب بر دیپلماسی: ترامپ و شروط پنهان برای آتش‌بس غزه
آخرین اخبار
حملات هوایی رژیم صهیونیستی به صنعا
بیش از ۱۳۵۰۰ زندانی در جریان اعتراضات نپال از زندان‌ها فرار کرده‌اند
استقبال عربستان از توافق جدید ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی
ادامه صعود قیمت نفت در پی تنش‌های ژئوپولیتیکی در منطقه
مذاکره برای ترور 
لهستان خواستار مذاکرات فوری ناتو درباره موضوع پهپاد‌های روسی شد
استیصال صهیونیست در پشت حمله به قطر
قطر در حال بررسی اقدام قانونی علیه نتانیاهو است
الجولانی ۱۵ اکتبر به روسیه می‌رود
حمله پسر نتانیاهو به نخست وزیر انگلیس
موج اعتراضات در فرانسه؛ سرکوب معترضان توسط پلیس
بن زاید به دوحه رفت؛ اعلام همبستگی با قطر پس از حمله اسرائیل
اسرائیل به آمریکا: عملیات در قطر شکست خورد
حمله اسرائیل به اتحادیه اروپا برای تحریم مقامات این رژیم
روایت گروسی از گام مهم در مذاکرات با ایران؛ انتقاد تند تهران از رویکرد آژانس
اندیشکده اسرائیلی: یمن به تهدیدی جدی برای اسرائیل تبدیل شده است
انفجار در پایگاه نظامی کره جنوبی؛ ۷ نفر مجروح شدند
اصلاحیه لغو تحریم‌های سوریه در مجلس نمایندگان آمریکا رای نیاورد
درخواست ترامپ از اروپا برای اعمال تعرفه شدید ضد چین و هند
افزایش قیمت نفت پس از حمله اسرائیل به قطر
حریم هوایی لهستان؛ پهپاد‌های روسیه، نگرانی زلنسکی
الخلیج امارات: اسرائیل از همه خط قرمز‌ها رد شده است
دومین حمله به ناوگان مقاومت در راه غزه
عراق جزئیات آزادی یک جاسوس اسرائیلی را اعلام کرد!
حامیان فلسطین ضیافت شام ترامپ را بهم زدند+ فیلم
کره شمالی: هیچ کس نمی‌تواند امنیت ما را به خطر بیندازد
انتقاد مقام صهیونیست از زمانبندی حمله به قطر
برگزاری جلسه اضطراری شورای امنیت درباره حمله اسرائیل به قطر
حمله به قطر؛ برنامه اسرائیل از هفته‌ها پیش
ادعای ترامپ درباره نبود وقت کافی برای جلوگیری از حمله به قطر