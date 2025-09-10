باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - پلیس نپال روز چهارشنبه اعلام کرد که بیش از ۱۳۵۰۰ زندانی در جریان اعتراضات ضد دولتی این هفته از زندان‌های سراسر کشور فرار کرده‌اند.

بینود گیمیره، سخنگوی پلیس نپال به خبرگزاری فرانسه گفت: «دیروز سه پلیس جان باختند و بیش از ۱۳۵۰۰ زندانی از زندان‌های سراسر کشور فرار کرده‌اند.»

سربازان نپالی روز چهارشنبه در خیابان‌های کاتماندو گشت‌زنی کردند و پس از آنکه معترضان پارلمان را به آتش کشیدند و نخست‌وزیر را در بدترین خشونت دو دهه اخیر این کشور هیمالیایی مجبور به استعفا کردند، به دنبال برقراری نظم بودند.

اعتراضات روز دوشنبه در پایتخت نپال علیه ممنوعیت دولت بر رسانه‌های اجتماعی و فساد آغاز شد، اما پس از سرکوب مرگباری که حداقل ۲۵ کشته بر جای گذاشت، به فوران خشم در سراسر کشور تبدیل شد و ساختمان‌های دولتی به آتش کشیده شدند.

سقوط سریع به ورطه هرج و مرج بسیاری را شوکه کرد و ارتش نپال نسبت به «فعالیت‌هایی که می‌تواند کشور را به سمت ناآرامی و بی‌ثباتی سوق دهد» در این کشور ۳۰ ​​میلیون نفری هشدار داد.

منبع: خبرگزاری فرانسه