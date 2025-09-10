شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از مراسم جشن میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) در شهرستان دیزج دیز استان آذربایجان غربی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - به مناسبت فرا رسیدن میلاد با سعادت پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی (ص) و ولادت حضرت امام جعفر صادق (ع) و هفته وحدت، مراسم جشنی باشکوه در شهر دیزج دیز از توابع شهرستان خوی استان آذربایجان غربی برگزار شد. در پایان این مراسم که آیین افتتاح کانون مهد قرآن مسجد صاحب الزمان (عج) نیز بود از دست اندرکاران هییت شبیه خوانی شهر دیزج دیز؛ موکب صاحب الزمان (عج) و هیئت امنای مسجد صاحب الزمان (عج) به جهت برگزاری شبیه خوانی روز عاشورا و پرورش حافظان کل و قاریان برجسته از طرف امام جمعه معززشهرستان خوی و کانون مساجد استان تقدیر شد.
شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: فریدون نقیلو - آذربایجان غربی

 

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 

جشن و سرور ولادت حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع) در دیزج دیز

جشن و سرور ولادت حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع) در دیزج دیز

مراسم جشن

جشن و سرور ولادت حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع)

جشن و سرور ولادت حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع)

جشن و سرور ولادت حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع) در دیزج دیز

مراسم ولادت

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: مناسبت های مذهبی ، ولادت حضرت محمد ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
جشن و شادمانی انابدی ها به مناسبت ۱۷ ربیع الاول
شهروند خبرنگار - گلستان
گوشه‌هایی از مراسم جشن میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) در روستای صمدانی + عکس
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
مردم انابد میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) را جشن گرفتند + فیلم و عکس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
رنجش متقاضیان مسکن ملی پرند از افزایش آورده
اهدای بسته کمک مومنانه به مناسبت ولادت پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) در روستای الیف
دیدار و گفت‌وگو "سید یحیی سلیمانی"، با "دکتر ظفرقندی" وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر
جشن و شادمانی انابدی ها به مناسبت ۱۷ ربیع الاول
متقاضیان خودروی شاهین همچنان در انتظار تحویل
اهدای ۱۵ سری جهیزیه به نوعروسان در شهرستان بهارستان + عکس
مشکلات سهام عدالت متولد ۱۴۰۱ از زبان شهروندخبرنگار
تاخیر در تحویل خودروی سهند؛ مشتریان را نگران کرد
جشن و سرور ولادت حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع) در دیزج دیز + فیلم و عکس
آخرین اخبار
جشن و سرور ولادت حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع) در دیزج دیز + فیلم و عکس
تاخیر در تحویل خودروی سهند؛ مشتریان را نگران کرد
اهدای ۱۵ سری جهیزیه به نوعروسان در شهرستان بهارستان + عکس
مشکلات سهام عدالت متولد ۱۴۰۱ از زبان شهروندخبرنگار
متقاضیان خودروی شاهین همچنان در انتظار تحویل
جشن و شادمانی انابدی ها به مناسبت ۱۷ ربیع الاول
دیدار و گفت‌وگو "سید یحیی سلیمانی"، با "دکتر ظفرقندی" وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر
رنجش متقاضیان مسکن ملی پرند از افزایش آورده
اهدای بسته کمک مومنانه به مناسبت ولادت پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) در روستای الیف
رنجش شهروندان از روشن ماندن تیرهای چراغ برق به هنگام روز