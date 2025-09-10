شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از مراسم جشن میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) در شهرستان دیزج دیز استان آذربایجان غربی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - به مناسبت فرا رسیدن میلاد با سعادت پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی (ص) و ولادت حضرت امام جعفر صادق (ع) و هفته وحدت، مراسم جشنی باشکوه در شهر دیزج دیز از توابع شهرستان خوی استان آذربایجان غربی برگزار شد. در پایان این مراسم که آیین افتتاح کانون مهد قرآن مسجد صاحب الزمان (عج) نیز بود از دست اندرکاران هییت شبیه خوانی شهر دیزج دیز؛ موکب صاحب الزمان (عج) و هیئت امنای مسجد صاحب الزمان (عج) به جهت برگزاری شبیه خوانی روز عاشورا و پرورش حافظان کل و قاریان برجسته از طرف امام جمعه معززشهرستان خوی و کانون مساجد استان تقدیر شد.

شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: فریدون نقیلو - آذربایجان غربی

