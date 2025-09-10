همزمان با هفته وحدت و میلاد خجسته پیامبر اکرم (ص)، نمایشگاه خوشنویسی رقص قلم در شهرکرد برپا شد.

نمایشگاه خوشنویسی رقص قلم با همکاری استاد قنبر بلالی در بازارچه صنایع دستی واقع در میدان قدس افتتاح شد.

در این نمایشگاه ۷۰ اثر از ۲۶ هنرمند در سبک‌های کتابت و کتیبه در معرض دید علاقمندان قرار داده شده است.

این نمایشگاه که با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شهرکرد برپا شده به مدت یک هفته در بازارچه صنایع دستی میدان قدس شهرکرد دایر است و علاقمندان می‌توانند از ساعت ۱۶ از آثار این نمایشگاه دیدن کنند.

