همزمان با هفته وحدت و میلاد خجسته پیامبر اکرم (ص)، نمایشگاه خوشنویسی رقص قلم در شهرکرد برپا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان، نگار شیخ پور ـ نمایشگاه خوشنویسی رقص قلم با همکاری استاد قنبر بلالی در بازارچه صنایع دستی واقع در میدان قدس افتتاح شد.

در این نمایشگاه ۷۰ اثر از ۲۶ هنرمند در سبک‌های کتابت و کتیبه در معرض دید علاقمندان قرار داده شده است.

این نمایشگاه که با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شهرکرد برپا شده به مدت یک هفته در بازارچه صنایع دستی میدان قدس شهرکرد دایر است و علاقمندان می‌توانند از ساعت ۱۶ از آثار این نمایشگاه دیدن کنند.