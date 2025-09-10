\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 \u0640\u00a0\u0633\u062e\u0646\u06af\u0648\u06cc \u0634\u0631\u06a9\u062a \u0646\u0641\u062a \u06cc\u0645\u0646 \u06af\u0641\u062a: \u062f\u0631 \u062a\u062c\u0627\u0648\u0632 \u0627\u0633\u0631\u0627\u0626\u06cc\u0644\u060c \u0627\u06cc\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647 \u0633\u0648\u062e\u062a \u0648\u06cc\u0698\u0647 \u0628\u062e\u0634 \u0633\u0644\u0627\u0645\u062a \u062f\u0631 \u062c\u0646\u0648\u0628 \u063a\u0631\u0628 \u0635\u0646\u0639\u0627 \u0647\u062f\u0641 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u06af\u0631\u0641\u062a.\n