بمباران مخازن سوخت بیمارستان‌های صنعا + فیلم

صهیونیست‌ها مخازن سوخت بیمارستان‌های صنعا را بمباران کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سخنگوی شرکت نفت یمن گفت: در تجاوز اسرائیل، ایستگاه سوخت ویژه بخش سلامت در جنوب غرب صنعا هدف قرار گرفت.

