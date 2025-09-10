باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - وزارت دفاع روسیه روز چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که لهستان هدف حمله پهپادی شبانه نبوده است و تأکید کرد که ارتش روسیه پهپاد‌هایی را برای هدف قرار دادن شرکت‌های مجتمع نظامی-صنعتی اوکراین در مناطق مختلف اوکراین به پرواز درآورده است.

این وزارتخانه با تأکید بر اینکه آماده است تا «در مورد این موضوع» با وزارت دفاع لهستان مشورت کند، اظهار داشت: «هیچ برنامه‌ای برای هدف قرار دادن اهداف در خاک لهستان وجود نداشت.»

پیش از این، ارتش لهستان گزارش داده بود که پس از نقض «بارها» حریم هوایی لهستان توسط پهپاد‌های روسی در جریان حملات به اوکراین، سلاح‌هایی مستقر شده است. در همین حال، دونالد توسک، نخست وزیر لهستان گفت که ارتش ۱۹ مورد تجاوز را ثبت کرده است، اما تأکید کرد که این کشور «در وضعیت جنگی» نیست.

منبع: تاس