اتحادیه اروپا درخواست رئیس جمهور آمریکا برای اعمال تعرفه‌های بالا بر برخی از کالا‌های چین و هند را رد کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - وال استریت ژورنال به نقل از دو مقام اتحادیه اروپا گزارش داد که اتحادیه اروپا درخواست دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای اعمال تعرفه‌های بالا بر برخی از کالا‌های چین و هند را رد کرده است و استدلال می‌کند که این اتحادیه از تعرفه‌ها به عنوان ابزار تحریم استفاده نمی‌کند.

به گفته این روزنامه، ترامپ روز سه‌شنبه در جلسه‌ای با مقامات آمریکایی و اتحادیه اروپا در مورد تحریم‌ها در واشنگتن درخواست خود را مطرح کرد. هدف رئیس جمهور آمریکا افزایش فشار بر روسیه با محدود کردن خرید نفت روسیه توسط هند و حمایت چین از اقتصاد روسیه بود.

اتحادیه اروپا در حال حاضر در حال تهیه نوزدهمین بسته تحریم‌های خود علیه روسیه است که برخی از شرکت‌های خارجی را که به گفته این اتحادیه، ظاهراً به مسکو کمک می‌کنند، هدف قرار می‌دهد. با این حال، به گفته دیپلمات‌ها، بعید است که این اتحادیه به دلیل اختلافات سیاسی درون اتحادیه، خرید نفت یا گاز را بیشتر محدود کند.

پیش از این، فایننشال تایمز گزارش داده بود که اتحادیه اروپا در حال بررسی تحریم‌ها علیه چین و کشور‌های ثالث به دلیل خرید نفت و گاز روسیه است. در این گزارش آمده است که مقامات و دیپلمات‌های اتحادیه اروپا از ۷ سپتامبر مذاکراتی را در مورد گنجاندن چنین محدودیت‌هایی در بسته جدید تحریم‌ها آغاز کرده‌اند. به گفته سه منبع این روزنامه، در جریان مذاکرات مقدماتی، موضوع تحریم‌های ثانویه علیه چین بار‌ها مطرح شده است.

