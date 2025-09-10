فرماندار شهرستان هویزه گفت: مهار خودسوزی در بخش عراقی تالاب هورالعظیم با همکاری و مشارکت سه کشور عراق، ترکیه و ایران قابل حل است.

باشگاه خبرنگاران جوان _ عباس پورعاطف بیان کرد: خودسوزی در تالاب هورالعظیم همچنان ادامه دارد و تنها راه حل خروج از این وضعیت رهاسازی آب از سوی کشور عراق است.

وی گفت: کشور عراق قول پیگیری و حل این مشکل زیست محیطی را داده اما هنوز اقدام خاصی در این خصوص انجام نداده و بدون انجام عملیات رهاسازی آب، این مشکل ادامه خواهد داشت.

پورعاطف با بیان اینکه دود ناشی از خودسوزی تالاب هورالعظیم مشکلات زیادی را برای سلامتی مردم این شهرستان ایجاد کرده اظهار کرد: با تقویت تیم‌پزشکی و تحهیزات درمانی تلاش شده تا اقداماتی برای ارایه خدمات پزشکی به مردم این منطقه انجام شود.

فرماندار هویزه اظهار کرد: سه دستگاه رادیولوژی ،سونوگرافی و اکو و یک دستگاه دیزل ژنراتور در بیمارستان این شهرستان مستقر شده است و دستگاه اکسیژن به صورت منظم شارژ می‌شود.

پور عاطف با بیان اینکه در حال تامین ماسک رایگان برای توزیع در بین مردم هستیم تاکید کرد: مردم اقدامات خودمراقبتی لازم در زمان انتشار دود ناشی از تالاب را انجام دهند.

فرماندار هویزه گفت: شرکت‌های نفتی ایرانی و عراقی فعال در تالاب و یگان مرزبانی نیز به دلیل انتشار دود شدید از تالاب با مشکلاتی روبرو شدند.

وی با بیان اینکه امکان رهاسازی آب از حوضه آبریز کرخه در بخش عراقی تالاب هورالعظیم وجود ندارد عنوان کرد: امسال شاهد ۶۴ درصد کاهش بارندگی در حوضه کرخه بودیم و با خشکسالی در رودخانه امکان رهاسازی آب وجود ندارد.

ایرنا

برچسب ها: هورالعظیم ، آتش سوزی
