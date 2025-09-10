هیئت پارلمانی مجلس شورای اسلامی با نبیه بری، رئیس مجلس نمایندگان لبنان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که به همراه عباس گلرو، نایب رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران-لبنان و زهره سادات لاجوردی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی که به بیروت سفر کرده است امروز (چهارشنبه ۱۹ شهریورماه) با نبیه بری، رئیس مجلس نمایندگان لبنان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

حاجی‌بابایی در ابتدای این دیدار با تجلیل از نقش مؤثر و حکیمانه نبیه بری در حمایت از مقاومت و وحدت شیعیان لبنان گفت: همه مقامات جمهوری اسلامی ایران بر اهمیت وحدت شیعه در شرایط حساس کنونی تأکید داشته و از نقش مثبت شما در این مسیر تقدیر می‌کنند. اطمینان داریم لبنان و جریان مقاومت از این مرحله حساس به سلامت عبور خواهند کرد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن محکومیت ادامه اشغال اراضی لبنان توسط رژیم صهیونیستی و تجاوزات مکرر آن، تصریح کرد: سیاست اصلی این رژیم اشغالگر بر نظامی‌گری و تضعیف همسایگان استوار است.

وی همچنین با انتقاد از رویکرد ایالات متحده آمریکا در منطقه خاطرنشان کرد: آمریکایی‌ها برای تأمین امنیت رژیم صهیونیستی حاضر هستند امنیت کل منطقه را به خطر بیندازند. زیرا هیچ اعتقادی به استقلال و تمامیت ارضی کشور‌ها ندارند و تمام طرح‌هایشان با هدف تأمین امنیت این رژیم و هماهنگ با دولت جنایتکار نتانیاهو ارائه می‌شود.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی در ادامه اتحاد و همکاری میان طایفه شیعه در لبنان را ضامن ثبات و قدرت این کشور دانست و خاطرنشان کرد: معتقدیم لبنان نباید به سمت ناامنی سوق داده شود.

نبیه بری رئیس مجلس نمایندگان لبنان نیز در این دیدار ضمن قدردانی از جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری در حمایت از لبنان و گروه‌های مقاومت، اظهار داشت: لبنان همواره به توافق آتش‌بس پایبند بوده است، اما رژیم صهیونیستی مکرراً آن را نقض کرده و همچنان از عقب‌نشینی نیرو‌های خود از جنوب لبنان خودداری می‌کند.

وی همچنین به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران در زمان جنگ اشاره کرد و افزود: این پیام تاریخی نقش تعیین‌کننده‌ای در تقویت وحدت شیعیان لبنان داشت و امروز نیز این وحدت ضامن قدرت و ثبات کشور است.

نبیه بری در پایان این دیدار بر ضرورت تداوم همکاری‌های پارلمانی ایران و لبنان برای مقابله با تهدیدات مشترک تأکید کرد و گفت: لبنان در کنار مقاومت به راه خود ادامه خواهد داد و حمایت‌های برادرانه جمهوری اسلامی ایران را هرگز فراموش نخواهد کرد.

