باشگاه خبرنگاران جوان ـ با رشد بازار وی‌اودی‌ها و گردش مالی ۱۰ همتی، بسیاری از پلتفرم‌های ایرانی به جای تولید محتوای بومی، با «پخته‌خواری» و تکیه بر آثار خارجی ادامه می‌دهند.

امروز با حضور شرکت‌های وی‌اودی (VOD) و پلتفرم‌های نمایش آنلاین، صنعت سینمای ایران سالانه حدود ۱۰ همت گردش مالی دارد. این آماری است که محمد صراف، عضو هیئت‌مدیره VOD و رئیس کمیسیون محتوای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران اعلام کرده است. بر اساس گزارش‌های مالی، وی‌اودی‌ها در سال گذشته تنها از محل فروش ترافیک اینترنتی حدود ۵ هزار میلیارد تومان، از تبلیغات ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان و از فروش اشتراک ۳ هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان درآمد کسب کرده‌اند.

در عین حال، ۵۵۱ شبکه دارای مجوز فعالیت هستند. اما بخش بزرگی از آن‌ها هنوز فعالیت جدی خود را آغاز نکرده و صرفاً در لیست مجوزها حضور دارند. در میان این مجموعه گسترده، تنها سه پلتفرم اصلی یعنی فیلیمو، نماوا و فیلم‌نت به‌طور مستمر در طول سال تولیدات اختصاصی دارند، در حالی که اغلب دیگر پلتفرم‌ها فعالیت چندانی در حوزه تولید محتوای بومی نشان نمی‌دهند. بخش عمده‌ای از این پلتفرم‌های غیرفعال عملاً بقای خود را از طریق فروش ترافیک برای محتوای خارجی تضمین کرده‌اند؛ اقدامی که بیشتر به پخته‌خواری شباهت دارد.