معاون اجتماعی راهور تهران بزرگ با تبریک سالروز میلاد پیامبر اسلام (ص)، از عابران و موتورسواران خواست در مسیر رفت‌وآمد به مراسم شادی، مقررات ایمنی و ترافیکی را رعایت کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سرهنگ فیروز کشیر، معاون اجتماعی راهور تهران بزرگ، ضمن تبریک به مناسبت میلاد پیامبر اعظم، حضرت محمد مصطفی (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و سالروز این رویداد مبارک، توصیه‌های ایمنی ترافیکی را به شهروندان یادآور شد.

وی گفت: از عابرین پیاده درخواست می‌کنیم هنگام رفت‌وآمد به مراسم و در مسیر بازگشت به منزل، حتماً از پیاده‌رو تردد کنند و برای عبور از عرض خیابان تنها از خط‌کشی‌های عابر پیاده استفاده نمایند. همچنین در صورت نیاز به عبور از معابر بزرگراهی، حتماً از پل‌های عابر پیاده بهره ببرند.

معاون اجتماعی راهور تهران بزرگ افزود: از موتورسیکلت‌سواران عزیزی که در مراسم پیمایش شادی میلاد پیامبر اعظم شرکت می‌کنند و در مسیر بازگشت به منزل هستند، درخواست داریم چراغ‌های موتور آنها کاملاً سالم باشد و برای افزایش ایمنی از پوشش‌های روشن استفاده کنند تا در دید کامل سایر رانندگان باشند. همچنین استفاده از کلاه ایمنی استاندارد برای رانندگان و ترک‌نشینان الزامی است تا از وقوع هرگونه حادثه ناخواسته جلوگیری شود.

منبع: مهر

برچسب ها: پلیس راهور ، برگزاری جشن
خبرهای مرتبط
تداوم ترافیک فوق سنگین در جاده چالوس/ پلیس راهور از مسافران شمالی خواست مسیر‌های جایگزین را انتخاب کنند
برگزاری جشن بزرگ «پیامبر مهربانی» برای چهارمین سال پیاپی در پایتخت
هر وسیله نقلیه‌ای که از حالت استاندارد خارج شود، نقص فنی دارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
صدور گواهینامه موتور برای بانوان ممنوعیت قانونی ندارد؛ خلاء دارد
جاده چالوس برای پنجمین روز متوالی یکطرفه شد/ ترافیک فوق‌سنگین در محور‌های شمالی
هشدار پلیس راه درباره اوج‌گیری ترافیک و تصادفات در روز‌های پایانی تابستان
خدمات ویژه و رایگان مترو تهران برای مراسم جشن بزرگ «پیامبر مهربانی»
تتلو مشمول عفو معیاری اخیر نمی‌شود
ثبت‌نام ۲۴ هزار دانش‌آموز تهرانی در سامانه سرویس مدارس
عفو معیاری چیست؟
هوای تهران در مرز آلودگی قرار دارد
اجرای برج‌نگاره جدید در برج آزادی به مناسبت میلاد پیامبر (ص)
آخرین اخبار
اجرای برج‌نگاره جدید در برج آزادی به مناسبت میلاد پیامبر (ص)
تتلو مشمول عفو معیاری اخیر نمی‌شود
عفو معیاری چیست؟
هشدار پلیس راه درباره اوج‌گیری ترافیک و تصادفات در روز‌های پایانی تابستان
خدمات ویژه و رایگان مترو تهران برای مراسم جشن بزرگ «پیامبر مهربانی»
ثبت‌نام ۲۴ هزار دانش‌آموز تهرانی در سامانه سرویس مدارس
جاده چالوس برای پنجمین روز متوالی یکطرفه شد/ ترافیک فوق‌سنگین در محور‌های شمالی
هوای تهران در مرز آلودگی قرار دارد
صدور گواهینامه موتور برای بانوان ممنوعیت قانونی ندارد؛ خلاء دارد
جاده چالوس دوطرفه شد
حسین کاغذلو به عنوان رئیس ستاد انتخابات استان تهران منصوب شد
کشف طلا و سکه و دستگیری دو سارق حرفه‌ای در مترو تهران
خدمات‌رسانی حمل‌ونقل عمومی به مناسبت جشن هفدهم ربیع‌الاول
برگزاری جشن بزرگ «پیامبر مهربانی» برای چهارمین سال پیاپی در پایتخت