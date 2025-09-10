باشگاه خبرنگاران جوان ـ سرهنگ فیروز کشیر، معاون اجتماعی راهور تهران بزرگ، ضمن تبریک به مناسبت میلاد پیامبر اعظم، حضرت محمد مصطفی (صلیاللهعلیهوآله) و سالروز این رویداد مبارک، توصیههای ایمنی ترافیکی را به شهروندان یادآور شد.
وی گفت: از عابرین پیاده درخواست میکنیم هنگام رفتوآمد به مراسم و در مسیر بازگشت به منزل، حتماً از پیادهرو تردد کنند و برای عبور از عرض خیابان تنها از خطکشیهای عابر پیاده استفاده نمایند. همچنین در صورت نیاز به عبور از معابر بزرگراهی، حتماً از پلهای عابر پیاده بهره ببرند.
معاون اجتماعی راهور تهران بزرگ افزود: از موتورسیکلتسواران عزیزی که در مراسم پیمایش شادی میلاد پیامبر اعظم شرکت میکنند و در مسیر بازگشت به منزل هستند، درخواست داریم چراغهای موتور آنها کاملاً سالم باشد و برای افزایش ایمنی از پوششهای روشن استفاده کنند تا در دید کامل سایر رانندگان باشند. همچنین استفاده از کلاه ایمنی استاندارد برای رانندگان و ترکنشینان الزامی است تا از وقوع هرگونه حادثه ناخواسته جلوگیری شود.
منبع: مهر