خیلی از مردم شروع جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق را از ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ می‌دانند اما واقعیت این است که طرح جنگ عراق برای اشغال اراضی ایران سال ۱۳۲۹ شمسی با کمک دولت انگلستان پی‌ریزی شد و تحرکات جدی در مرزهای غرب و جنوب کشور هم از تابستان ۱۳۵۹ صورت گرفت.

یکی از وقایع مهم در تاریخ معاصر کشورمان، جنگ ۸ ساله رژیم بعث عراق بود که بر اساس نوشته روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز به گفته یکی از کارشناسان نظامی مسائل خاورمیانه که در کتاب «ستیز با صلح» آمده است: «طرح جنگ عراق برای اشغال اراضی ایران در سال ۱۹۵۰ اواخر ۱۳۲۹ شمسی همزمان با تصویب لایحه ملی شدن صنعت نفت ایران و طرح کمپانی نفتی بریتانیا با کمک و یاری دولت انگلستان پی‌ریزی شد و هدف از آن تسلط بر استان نفت‌خیز خوزستان بود.