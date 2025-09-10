باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - کاروان پیاده زیارتی هیأت محبان‌الرضا (ع) شهرستان فیروزآباد استان فارس، پس از طی مسافت ۱۳۰ کیلومتری از مبدأ این شهرستان، به حرم مطهر حضرت احمدبن موسی الکاظم شاهچراغ علیه السلام مشرف شدند و مضجع شریف این امامزاده جلیل القدر را زیارت کردند.

زوار سوّمین حرم اهل‌بیت علیهم السلام، پس از تشرف به این بارگاه منور، ضمن سجده شکر و ادای احترام به مقام شامخ شهدای حرم مطهر، با سلاله پاک نبی مکرم اسلام (صلی‌الله‌علیه‌وآله)؛ حضرت احمدبن موسی الکاظم علیهماالسلام، تجدید میثاق کردند.