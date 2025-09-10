وزیر خارجه آلمان گفت که آلمان پیشنهادات ارائه شده توسط رئیس کمیسیون اروپا علیه اسرائیل را مورد توجه قرار داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - یوهان وادفول، وزیر امور خارجه آلمان روز چهارشنبه گفت که آلمان پیشنهادات ارائه شده توسط رئیس کمیسیون اروپا، اورزولا فون در لاین علیه اسرائیل را مورد توجه قرار داده و در گفتوگو در مورد اقدامات آینده شرکت خواهد کرد.
وادفول در یک کنفرانس خبری مشترک با همتای هلندی خود گفت: "رئیس کمیسیون روشن کرد که به دنبال گفتوگو با کشورهای عضو در مورد جزئیات پیشنهادات خود است. ما منتظر آن هستیم. ما البته در این گفتوگو شرکت خواهیم کرد و در حال حاضر در حال گفتوگو در مورد اقدامات مناسب در چارچوب اتحادیه اروپا هستیم. "
منبع: رویترز