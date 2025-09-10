باشگاه خبرنگاران جوان ـ «سیدعباس عراقچی» وزیر امور خارجه که در رأس یک هیأت دیپلماتیک به جمهوری تونس سفر کرده است، امروز (چهارشنبه) با «قیس سعید» رئیس‌جمهور تونس دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار با ابراز خرسندی از روند رو به رشد روابط ایران-تونس و تقدیر از رویکرد اصولی تونس در قبال تحولات منطقه غرب آسیا، به‌ویژه محکومیت حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران و نیز موضوع فلسطین، بر اهمیت تقویت روابط در زمینه‌های مورد علاقه طرفین از جمله در حوزه‌های اقتصادی و تجاری، گردشگری و نیز همکاری در موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی تاکید کرد.

رئیس‌جمهور تونس، روابط ایران-تونس را روابطی برادرانه و مبتنی بر تفاهم و احترام متقابل و اشتراک در مواضع و رویکرد‌ها توصیف و بر عزم این کشور برای توسعه مناسبات در همه زمینه‌های مورد اهتمام دو طرف تاکید کرد.

منبع: ایرنا