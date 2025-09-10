رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان کردستان از وقوع ۲ حادثه رانندگی در محورهای مواصلاتی استان و مصدومیت ۱۱ نفر در این حوادث خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- بابک هدایی شامگاه چهارشنبه اظهار کرد: اولین حادثه امروز ساعت ۱۵:۱۴ در محور بیجار-دیواندره و محدوده زردکمر رخ داد که در جریان برخورد ۲ خودرو پژو ۲۰۶ و پراید وانت، هفت نفر دچار مصدومیت شدند.

وی افزود: پنج نفر از مصدومان توسط کارشناسان اورژانس و یک نفر توسط هلال‌احمر به بیمارستان امام حسین (ع) بیجار منتقل شدند و یک نفر نیز پس از ارائه خدمات اولیه به صورت سرپایی در محل حادثه درمان شد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی کردستان ادامه داد: در دومین حادثه نیز یک دستگاه خودرو پژو پارس، ساعت ۱۸:۳۰ در محور دیواندره – زرینه محدوده گومه‌ای دچار واژگونی شد.

هدایی اضافه کرد: در این سانحه چهار نفر مصدوم شدند که به دنبال تماس ۲ دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند و ۲ نفر از مصدومان توسط آمبولانس اورژانس به مرکز درمانی انتقال یافتند و ۲ نفر دیگر نیز به صورت سرپایی در محل درمان شدند.

