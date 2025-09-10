\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 \u0640 \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u06f5\u06f0 \u06a9\u0634\u062a\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0645\u0642\u0627\u0628\u0644\u0647 \u0628\u0627 \u0645\u062d\u0627\u0635\u0631\u0647 \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u0648 \u0631\u0633\u0627\u0646\u062f\u0646 \u06a9\u0645\u06a9\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0628\u0634\u0631\u062f\u0648\u0633\u062a\u0627\u0646\u0647 \u0641\u0648\u0631\u06cc \u0628\u0647 \u063a\u0632\u0647 \u062f\u0631 \u062d\u0631\u06a9\u062a \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f.\n