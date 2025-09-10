برگزاری جشن پیامبر مهربانی + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 \u0640 \u062c\u0634\u0646 \u0628\u0632\u0631\u06af \u067e\u06cc\u0627\u0645\u0628\u0631 \u0645\u0647\u0631\u0628\u0627\u0646\u06cc\u060c \u0686\u0647\u0627\u0631\u0645\u06cc\u0646 \u0633\u0627\u0644 \u067e\u06cc\u0627\u067e\u06cc \u0639\u0635\u0631 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0627\u0632 \u0645\u06cc\u062f\u0627\u0646 \u0648\u0644\u06cc\u0639\u0635\u0631 \u062a\u0627 \u0645\u06cc\u062f\u0627\u0646 \u0647\u0641\u062a \u062a\u06cc\u0631 \u062f\u0631\u00a0 \u067e\u0627\u06cc\u062a\u062e\u062a \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0627\u0633\u062a.\n\u0627\u06cc\u0646 \u062c\u0634\u0646 \u0628\u0632\u0631\u06af \u0641\u0631\u0635\u062a\u06cc \u0645\u063a\u062a\u0646\u0645 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062a\u0642\u0648\u06cc\u062a \u0647\u0645\u062f\u0644\u06cc \u0648 \u0627\u062a\u062d\u0627\u062f \u06af\u0631\u0648\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u062e\u062a\u0644\u0641 \u0645\u0631\u062f\u0645\u06cc \u0627\u0633\u062a.\n