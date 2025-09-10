باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
برگزاری جشن پیامبر مهربانی + فیلم

جشن «پیامبر مهربانی» با مشارکت گسترده مردم و اقوام ایرانی امروز در قلب تهران برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ جشن بزرگ پیامبر مهربانی، چهارمین سال پیاپی عصر امروز از میدان ولیعصر تا میدان هفت تیر در  پایتخت در حال برگزاری است.

این جشن بزرگ فرصتی مغتنم برای تقویت همدلی و اتحاد گروه‌های مختلف مردمی است.

