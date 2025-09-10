پزشکیان در گفت‌و‌گو با همتای مصری خود گفت: رفتار‌های رژیم صهیونیستی نشانگر آن است که این رژیم به هیچ چارچوب و قاعده‌ای پایبند نبوده و بدون هیچ ملاحظه‌ای، دست به حمله به هر کشوری می‌زند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ مسعود پزشکیان عصر امروز چهارشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۴، در گفت‌وگوی تلفنی با آقای عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر، مراتب قدردانی و سپاس صمیمانه خود را از میزبانی قاهره و نقش فعال این کشور در پیشبرد مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و تلاش‌های صورت گرفته برای دستیابی به توافق ابراز داشت.

رئیس جمهور در ادامه با اشاره به تجاوز جنایتکارانه رژیم صهیونیستی به کشور قطر، بر ضرورت اتخاذ موضعی قاطع و واحد از سوی امت اسلامی برای جلوگیری از تداوم اقدامات غیرانسانی این رژیم علیه کشور‌های مسلمان تأکید کرد و افزود: رفتار‌های رژیم صهیونیستی نشانگر آن است که این رژیم به هیچ چارچوب و قاعده‌ای پایبند نبوده و هر زمان که اراده کند، بدون هیچ ملاحظه‌ای، دست به حمله به هر کشوری می‌زند. در چنین شرایطی اتخاذ موضعی واحد و مقتدرانه از سوی جهان اسلام ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

دکتر پزشکیان ضمن قدردانی از مواضع روشن و قاطع رئیس جمهور مصر در محکومیت این اقدامات جنایتکارانه، ابراز امیدواری کرد که امت اسلامی با تمسک به توصیه‌های قرآن کریم و آموزه‌های پیامبر اعظم (ص)، به عنوان امتی واحد و یکپارچه عمل کرده و از هرگونه تعرض و تعدی رژیم صهیونیستی به کشور‌های اسلامی جلوگیری نمایند

رئیس جمهور همچنین با اعلام آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای میزبانی از رئیس جمهور مصر، اظهار داشت: انتظار می‌رود در آینده‌ای نزدیک مقامات عالی دو کشور فرصت یابند تا در دیدار‌های حضوری، درباره راهکار‌های ارتقای روابط دوجانبه و نیز تقویت انسجام جهان اسلام به تبادل نظر و مشورت بپردازند.

آقای عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر نیز ضمن ابراز خرسندی از تماس با دکتر پزشکیان و تبریک به مناسبت توافق حاصل‌شده میان جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، این توافق را نشانه‌ای روشن از صداقت و حسن نیت جمهوری اسلامی ایران برای حفظ ثبات، صلح و امنیت منطقه دانست.

رئیس جمهور مصر با بیان اینکه کشور‌های منطقه نسبت به رویکرد خردمندانه و مدبرانه ایران در این زمینه اطمینان دارند، تصریح کرد: هیچ‌گونه راه‌حل نظامی برای حل پرونده هسته‌ای ایران وجود ندارد.

عبدالفتاح السیسی همچنین با محکومیت شدید حمله رژیم صهیونیستی به قطر، بر مخالفت و انزجار مصر نسبت به هرگونه تجاوز به سرزمین‌های اسلامی و نقض خطوط قرمز امت مسلمان تأکید کرد و گفت: اقدامات اخیر رژیم صهیونیستی بیش از پیش ضرورت اتخاذ موضعی مشترک و قاطع در برابر این رژیم و مقابله با اهداف توسعه‌طلبانه آن برای تسلط بر منطقه را آشکار ساخته است.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت 

