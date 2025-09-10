باشگاه خبرنگاران جوان ـ سیدکمال خرازی در گفتگویی اظهار داشت: در سخنرانی خود در مراسم افتتاح نشست گفت‌و‌گو‌های ایرانی- عربی که در اردیبهشت ماه در دوحه برگزار شد نیز گفتم نقل است موشه دایان در بازدید از ارتفاعات جولان که به تازگی به تصرف نیرو‌های رژیم صهیونیستی درآمده بود، گفت نسل قبلی ما در سال ۱۹۴۸ اسرائیل را تأسیس کرد، نسل ما ارتفاعات جولان را تصرف کرد و نسل آینده سیاست از نیل تا فرات را برای توسعه سرزمینی اسرائیل محقق خواهد ساخت. در آن سخنرانی برنامه رژیم صهیونیستی برای کل منطقه را تبیین کردم.

وی افزود: در همان سفر که قبل از جنگ ۱۲ روزه بود در دیداری که با نخست وزیر قطر داشتم، ضمن تشریح اهداف آمریکا و رژیم اسرائیل برای کل منطقه، تاکید کردم که ما همه در یک قایق هستیم و باید خطر را جدی تلقی کنید. امروز که پرده‌ها بالا رفت و رژیم متجاوز اسرائیل بی‌پروا به قطر حمله کرد، پرده دیگری از سناریوی آمریکا و رژیم صهیونیستی برای منطقه آشکار شده است.

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ادامه داد: در دیداری که اخیراً با آقای سید عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق داشتم، گفتم آنچه آمریکا برای منطقه خاورمیانه در سر می‌پروراند، هژمونی رژیم صهیونیستی بر کل منطقه، به عنوان عنصر نیابتی آمریکاست تا پاسدار منافع واشنگتن در منطقه باشد تا ایالات متحده بتواند انرژی خود را در خاور دور و برای رقابت با چین صرف کند.

خرازی تصریح کرد: زمان آن فرارسیده است که کشور‌های منطقه برنامه رژیم اسرائیل برای غرب آسیا و شمال آفریقا را جدی بگیرند؛ خود را در معرض خطر تهدیدات و تجاوزات این رژیم بدانند و تصمیم جمعی درباره آینده منطقه و نحوه جلوگیری از طرح آمریکایی- صهیونیستی برای سلطه بر منطقه اتخاذ و اقدام کنند. جمهوری اسلامی ایران که تنها قدرت مقاوم در منطقه در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی است، آمادگی دارد در این راستا به کمک کشور‌های منطقه بشتابد و در خنثی‌سازی این طرح شوم مشارکت کند.

وی افزود: امنیت منطقه با تکیه بر پایگاه‌ها و نیرو‌های خارجی حفظ نمی‌شود. امنیت درون‌زا نیاز راهبردی کشور‌های منطقه است و ایجاد سازوکار‌های پیمان امنیتی دفاعی منطقه‌ای بیش از هر زمان ضروری است. جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد این سازوکار‌ها آمادگی کامل دارد.

منبع: مهر