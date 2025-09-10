رئیس شورای راهبردی روابط خارجی گفت: زمان آن فرارسیده است که کشور‌های منطقه برنامه رژیم اسرائیل برای غرب آسیا و شمال آفریقا را جدی بگیرند؛ خود را در معرض خطر تهدیدات و تجاوزات این رژیم بدانند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سیدکمال خرازی در گفتگویی اظهار داشت: در سخنرانی خود در مراسم افتتاح نشست گفت‌و‌گو‌های ایرانی- عربی که در اردیبهشت ماه در دوحه برگزار شد نیز گفتم نقل است موشه دایان در بازدید از ارتفاعات جولان که به تازگی به تصرف نیرو‌های رژیم صهیونیستی درآمده بود، گفت نسل قبلی ما در سال ۱۹۴۸ اسرائیل را تأسیس کرد، نسل ما ارتفاعات جولان را تصرف کرد و نسل آینده سیاست از نیل تا فرات را برای توسعه سرزمینی اسرائیل محقق خواهد ساخت. در آن سخنرانی برنامه رژیم صهیونیستی برای کل منطقه را تبیین کردم.

وی افزود: در همان سفر که قبل از جنگ ۱۲ روزه بود در دیداری که با نخست وزیر قطر داشتم، ضمن تشریح اهداف آمریکا و رژیم اسرائیل برای کل منطقه، تاکید کردم که ما همه در یک قایق هستیم و باید خطر را جدی تلقی کنید. امروز که پرده‌ها بالا رفت و رژیم متجاوز اسرائیل بی‌پروا به قطر حمله کرد، پرده دیگری از سناریوی آمریکا و رژیم صهیونیستی برای منطقه آشکار شده است.

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ادامه داد: در دیداری که اخیراً با آقای سید عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق داشتم، گفتم آنچه آمریکا برای منطقه خاورمیانه در سر می‌پروراند، هژمونی رژیم صهیونیستی بر کل منطقه، به عنوان عنصر نیابتی آمریکاست تا پاسدار منافع واشنگتن در منطقه باشد تا ایالات متحده بتواند انرژی خود را در خاور دور و برای رقابت با چین صرف کند.

خرازی تصریح کرد: زمان آن فرارسیده است که کشور‌های منطقه برنامه رژیم اسرائیل برای غرب آسیا و شمال آفریقا را جدی بگیرند؛ خود را در معرض خطر تهدیدات و تجاوزات این رژیم بدانند و تصمیم جمعی درباره آینده منطقه و نحوه جلوگیری از طرح آمریکایی- صهیونیستی برای سلطه بر منطقه اتخاذ و اقدام کنند. جمهوری اسلامی ایران که تنها قدرت مقاوم در منطقه در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی است، آمادگی دارد در این راستا به کمک کشور‌های منطقه بشتابد و در خنثی‌سازی این طرح شوم مشارکت کند.

وی افزود: امنیت منطقه با تکیه بر پایگاه‌ها و نیرو‌های خارجی حفظ نمی‌شود. امنیت درون‌زا نیاز راهبردی کشور‌های منطقه است و ایجاد سازوکار‌های پیمان امنیتی دفاعی منطقه‌ای بیش از هر زمان ضروری است. جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد این سازوکار‌ها آمادگی کامل دارد.

منبع: مهر

برچسب ها: کشورهای منطقه ، اسرائیل
خبرهای مرتبط
وزیر خارجه قطر: حق پاسخ قاطع به حمله اسراییل را برای خود محفوظ می‌دانیم
در نشست تخصصی موسسه کادراس مطرح شد:
رونمایی از راهبرد نوین اسرائیل در نبرد نامتقارن علیه ایران در جنگ ۱۲ روزه
ادامه محکومیت حمله اسرائیل به قطر توسط کشور‌های اروپایی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
عراقچی: توافق ایران و آژانس منطبق بر قانون مجلس است
برگزاری جشن ولادت پیامبر (ص) و امام صادق (ع) در حسینیه امام خمینی (ره)
تجاوز گستاخانه رژیم صهیونیستی به قطر، درستی هشدار‌های ۵۰ سال قبل امام را به رخ جهانیان کشید
تصمیمات جدی درباره کالا‌های اساسی و تنوع بخشی به واردات خواهیم گرفت
عارف: راهبرد تأمین امنیت غذایی مردم وظیفه‌ای برای حاکمیت است
مخبر: حمله به قطر عبرتی برای کشور‌های عربی است
اقدام رژیم صهیونیستی جنایت جنگی آشکار و ترور سیاسی است
قالیباف: راه مقابله با رژیم صهیونی اقدام هماهنگ و متحد جهان اسلام است
وزیر دفاع: برای تأمین امنیت غذایی جامعه هم اقدام می‌کنیم
قالیباف: تنها راه پیش رو، اتحاد علیه نازی‌های قرن بیست و یکم است
آخرین اخبار
نماز جمعه تهران به امامت آیت‌الله خاتمی اقامه می‌شود
ابراز نگرانی وزیران امور خارجه ایران و تونس از جنگ‌افروزی رژیم صهیونی
کشور‌های منطقه برنامه اسرائیل برای غرب آسیا و شمال آفریقا را جدی بگیرند
تاکید پزشکیان بر ضرورت اتخاذ موضعی واحد از سوی امت اسلامی برای جلوگیری از اقدامات رژیم صهیونیستی
تماس تلفنی وزیر امور خارجه با وزیر امور خارجه قطر
پیام تبریک بقایی به مناسبت میلاد پیامبر اسلام (ص)
تقدیر عراقچی از رویکرد تونس در محکومیت حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران
هیئت پارلمانی مجلس با نبیه بری دیدار کرد
نجفی: اقدامات اخیر تروئیکا اروپایی فضای گفت‌وگوی سازنده را محدود کرده است
ستادکل نیرو‌های مسلح: دولت آمریکا هیچ ارزشی برای هم‌پیمانانش قائل نیست
تصمیمات جدی درباره کالا‌های اساسی و تنوع بخشی به واردات خواهیم گرفت
تاکید حزب موتلفه اسلامی بر غلبه فضای تلاش و امید بر حالت «نه جنگ و نه صلح»
قالیباف: تنها راه پیش رو، اتحاد علیه نازی‌های قرن بیست و یکم است
وزیر دفاع: برای تأمین امنیت غذایی جامعه هم اقدام می‌کنیم
عراقچی: توافق ایران و آژانس منطبق بر قانون مجلس است
قالیباف: راه مقابله با رژیم صهیونی اقدام هماهنگ و متحد جهان اسلام است
برگزاری جشن ولادت پیامبر (ص) و امام صادق (ع) در حسینیه امام خمینی (ره)
اقدام رژیم صهیونیستی جنایت جنگی آشکار و ترور سیاسی است
مخبر: حمله به قطر عبرتی برای کشور‌های عربی است
عارف: راهبرد تأمین امنیت غذایی مردم وظیفه‌ای برای حاکمیت است
تجاوز گستاخانه رژیم صهیونیستی به قطر، درستی هشدار‌های ۵۰ سال قبل امام را به رخ جهانیان کشید
افزایش ۴۵ درصدی مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی ابلاغ شد
برکناری معاون هنری وزارت ارشاد باید زودتر انجام می‌شد
پیام حمله رژیم صهیونیستی به قطر از نگاه لاریجانی
عراقچی وارد تونس شد
قدردانی عراقچی از نقش دولت مصر در تسهیلات روند دیپلماسی
تأکید رئیس‌جمهور بر حکمرانی و مدیریت علمی منابع آب و تدوین راهکار‌های ریشه‌ای برای عبور از چالش کم آبی
کشور‌های اسلامی در بیان و عمل جنایات رژیم صهیونیستی را به‌طور جدی محکوم کنند