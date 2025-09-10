باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
خواسته مردم از رئیس قوه قضائیه در سفر به استان گلستان چه بود؟

گزارش علی رضوانی از حواشی سفر رئیس قوه قضائیه به استان گلستان را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ در سفر رئیس قوه قضائیه به استان گلستان ۳۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای تجهیز مراکز و مراجع قضایی این استان در نظر گرفته شد.

