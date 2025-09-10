مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه های کشور گفت:ترافیک سنگین در آزادراه قزوین – کرج حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس گزارش شده است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- ایمان محرابی نیا مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه های کشور اظهار داشت:تردد از محور چالوس مسیر (شمال به جنوب) تا اطلاع بعدی ممنوع است و ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) محدوده سیاه بیشه، حدفاصل هریجان تا ولی آباد و ماسال تا مرزن آباد را شاهد هستیم. 

وی ادامه داد: ترافیک سنگین در آزادراه تهران - شمال مسیر (جنوب به شمال) محدوده انتهای آزادراه،محور هراز مسیر (جنوب به شمال) حدفاصل پلور تا شاهاندشت و محدوده بایجان، مسیر (شمال به جنوب) حدفاصل شاهاندشت تا رینه و مسیر (رفت و برگشت) محدوده سه راهی چلاو گزارش شده است.

او بیان کرد:ترافیک سنگین در محور فیروزکوه مسیر (جنوب به شمال) محدوده پل سفید، آزادراه قزوین – رشت حدفاصل رودبار تا امام زاده هاشم  را شاهد هستیم. 

وی ادامه داد: تردد روان در آزادراه تهران – شمال مسیر (شمال به جنوب)، آزادراه رشت – قزوین، آزادراه تهران – پردیس و محور قدیم تهران – بومهن مسیر (رفت و برگشت) را شاهد هستیم. 

محرابی نیا در خصوص آخرین وضعیت جوی ترافیکی سایر محور‌ها  افزود: ترافیک سنگین در آزادراه قزوین – کرج حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس گزارش شده است.

برچسب ها: حمل‌ونقل ، ترافیک سنگین
