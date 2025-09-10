\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 \u0640 \u0648\u0632\u0627\u0631\u062a \u0627\u0637\u0644\u0627\u0639\u0627\u062a \u062f\u0631 \u0628\u06cc\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u06f6 \u0645\u0631\u062f\u0627\u062f \u062e\u0648\u062f\u0634\u060c \u0627\u0632 \u0634\u0646\u0627\u0633\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u0641\u0631\u0627\u062f\u06cc \u0628\u0627 \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0634\u0647\u0631\u0648\u0646\u062f \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u0627\u06cc\u0646\u062a\u0631\u0646\u0634\u0646\u0627\u0644 \u062e\u0628\u0631 \u062f\u0627\u062f \u06a9\u0647 \u06f9\u06f8 \u0646\u0641\u0631 \u0627\u062d\u0636\u0627\u0631 \u0648 \u06cc\u0627 \u0628\u0627\u0632\u062f\u0627\u0634\u062a \u0634\u062f\u0646\u062f.\n